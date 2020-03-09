СМИ рассказали о потерях стран ОПЕК от обвала цен на нефть

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Агентство Reuters подсчитало объём потерь стран ОПЕК от падения мировых цен на нефть.
СМИ рассказали о потерях стран ОПЕК от обвала цен на нефть
  • Reuters

Уточняется, что страны теряют примерно $500 млн дохода в день.

Также агентство отмечает, что по большей части нефть — основной источник дохода для членов ОПЕК, резкое падение цен оказывает давление на экономику этих стран, при этом «такие, как Иран и Венесуэла, уже находятся на краю».

9 марта цены на нефть упали более чем на 30% после заседания ОПЕК+, которое завершилось выходом России из сделки.

Позже цены на нефть Brent и WTI в ходе торгов отыграли примерно треть произошедшего обвала.

Министр энергетики России Александр Новак оценил ситуацию на рынке нефти.

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