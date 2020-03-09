СМИ рассказали о потерях стран ОПЕК от обвала цен на нефть
- Reuters
Уточняется, что страны теряют примерно $500 млн дохода в день.
Также агентство отмечает, что по большей части нефть — основной источник дохода для членов ОПЕК, резкое падение цен оказывает давление на экономику этих стран, при этом «такие, как Иран и Венесуэла, уже находятся на краю».
9 марта цены на нефть упали более чем на 30% после заседания ОПЕК+, которое завершилось выходом России из сделки.
Позже цены на нефть Brent и WTI в ходе торгов отыграли примерно треть произошедшего обвала.
Министр энергетики России Александр Новак оценил ситуацию на рынке нефти.