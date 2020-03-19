WSJ: США могут ввести санкции против России из-за цен на нефть

Соединённые Штаты изучают возможность введения новых санкций в отношении России в качестве одного из рычагов воздействия на рынок нефти с целью стабилизации цен. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как рассказали собеседники издания, Белый дом планирует вмешаться в «ценовую войну» между Саудовской Аравией и Россией. В частности, рассматриваются ограничительные меры против Москвы. На что конкретно они будут направлены, не уточняется.

По информации газеты, с Эр-Риядом американцы собираются договариваться, используя дипломатические каналы. Так, они хотят добиться возвращения страны к прежним объёмам добычи.

Ранее президент США Дональд Трамп, комментируя падение стоимости нефти, заявил, что «в нужное время» вмешается в ситуацию.

Он также высказал мнение, что дешёвые углеводороды «разорительны» для российской экономики.