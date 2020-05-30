СМИ: Трамп и Меркель на этой неделе спорили о «Северном потоке — 2»

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Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора на этой неделе спорили о газопроводе «Северный поток — 2», НАТО и Китае.
СМИ: Трамп и Меркель на этой неделе спорили о «Северном потоке — 2»
  • Reuters

Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.

«В ходе телефонного звонка на этой неделе между лидерами были горячие разногласия по таким темам, как НАТО, газопровод "Северный поток — 2" между Россией и Германией и отношения с Китаем» — указано в тексте.

Отмечается, Белый дом пока не прокомментировал данную информацию.

Ранее трубоукладчик «Академик Черский», который рассматривали как один из вариантов для завершения строительства газопровода «Северный поток — 2», вернулся в порт Мукран на севере Германии.

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