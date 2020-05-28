Возможный достройщик «Северного потока — 2» вернулся в порт Мукран

Трубоукладчик «Академик Черский», который рассматривали как один из вариантов для завершения строительства газопровода «Северный поток — 2», вернулся в порт Мукран на севере Германии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные порталов отслеживания судов.

Reuters

© Vitaly Nevar

Как отмечается, там находится логистический терминал проекта строительства газопровода. Ранее сообщалось, что судно вышло из порта и направилось на юго-восток.