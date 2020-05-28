Возможный достройщик «Северного потока — 2» вернулся в порт Мукран
Трубоукладчик «Академик Черский», который рассматривали как один из вариантов для завершения строительства газопровода «Северный поток — 2», вернулся в порт Мукран на севере Германии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные порталов отслеживания судов.
- Reuters
- © Vitaly Nevar
Как отмечается, там находится логистический терминал проекта строительства газопровода.
Ранее сообщалось, что судно вышло из порта и направилось на юго-восток.
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