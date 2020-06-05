Восточный плацдарм: что стоит за совместными учениями США и Польши Defender Europe 20 Plus

В Польше начались военные учения Defender Europe 20 Plus с участием солдат США. Церемонию, посвящённую началу манёвров, провёл министр национальной обороны республики Мариуш Блащак. В своей приветственной речи глава польского военного ведомства заявил, что нынешние учения демонстрируют тесное взаимодействие польских и американских военнослужащих. Эксперты считают, что Польша стремится стать главным плацдармом военного присутствия США в Восточной Европе.

Совместные американо-польские военные учения Defender Europe 2020 Plus стартовали в Польше. Манёврам дал старт министр обороны страны Мариуш Блащак на полигоне в Дравско-Поморске.

В ходе торжественной церемонии открытия Блащак заявил, что данные учения являются доказательством тесного взаимодействия польских и американских солдат.

«Эпидемия изменила наши планы, но самое главное — что мы смогли быстро адаптироваться к меняющимся обстоятельствам. Польская армия ни на минуту не потеряла боеготовности, и присутствие американских войск в Польше свидетельствует о высоком доверии со стороны нашего американского партнёра», — приводит слова польского министра издание Gazeta Prawna.

Нынешние манёвры являются существенно сокращённой версией масштабных учений НАТО, которые должны были пройти с февраля по апрель. Изначально планировалось, что в учениях Defender Europe 2020 примут участие 18 стран: 17 государств НАТО и приглашённая Грузия.

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В нынешних учениях, которые продлятся до 19 июня, принимают участие только польские и американские военнослужащие общей численностью 6 тыс. человек, из них 4 тыс. прибыли из США. В манёврах также задействованы 100 танков, 230 боевых машин, артиллерийские расчёты, ракетные системы и авиация.

Отмечается, что целью учений является проверка готовности американских и польских солдат к совместным действиям в рамках общей войсковой операции. Главным элементом манёвров является форсирование водной преграды с участием танковых и десантных соединений.

По словам эксперта Российского института стратегических исследований Сергея Ермакова, Defender Europe 2020 изначально задумывались как одни из самых масштабных военных манёвров у границ России со времён окончания холодной войны.

«США и НАТО должны были отработать на практике механизмы практического взаимодействия всех союзников, в том числе важный аспект этих учений обращался к военной мобильности — способности быстро перебросить силы к театру военных действий, в том числе тяжёлую военную технику», — отметил эксперт.

Сергей Ермаков напомнил, что манёвры должны были пройти на территории десяти стран. Основную военную технику должны были предоставить американские военные.

«Но из-за вируса на какое-то время эти учения отложили, после чего натовские стратеги разбили учения на несколько мелких и сделали пропагандистские заявления о том, что они якобы отложены. На самом деле учения, которые проходят в Польше, фактически являются одним из этапов больших учений Defender Europe 2020, где будут отрабатываться приёмы ведения военных действий против России рядом с её границами», — подчеркнул политолог.

Сокращённые масштабы

Из-за пандемии коронавируса НАТО пришлось не только существенно сократить масштаб учений Defender Europe 2020, но и отменить сопряжённые с ними манёвры. По их сценарию страны НАТО должны были отразить неядерное нападение и вторжение противника с Востока.

Для участия в Defender Europe 2020 США перебросили на континент несколько тысяч единиц военной техники и намеревались направить в регион не менее 20 тыс. военных. Всего в учениях предполагалось задействовать около 37 тыс. военнослужащих из стран — членов альянса, но 12 марта Европейское командование Вооружённых сил США заявило, что американская сторона сократит число своих военнослужащих, принимающих участие в манёврах в Европе.

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Так, 31 марта информационный телеканал Euronews сообщил, что Литву покинул американский танковый батальон, который с осени 2019 года дислоцировался в Пабраде. Планировалось, что он присоединится к манёврам Defender Europe 2020, но вместо этого более 500 американских военнослужащих, а также более 100 единиц боевой техники отправились обратно в США.



В Генштабе ВС РФ заявили, что, несмотря на отмену манёвров из-за эпидемиологической ситуации, в Москве отметили их антироссийскую направленность. В частности, об этом на брифинге для прессы 1 июня сказал начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской.

«В ходе данных мероприятий десантные операции в Прибалтике и на Кавказе планировалось провести накануне 9 Мая. Этого не произошло только из-за карантинных мер. Практически все учебно-боевые задачи отрабатывались на полигонах, расположенных в непосредственной близости от наших границ. В качестве вероятных целей для поражения рассматриваются объекты, размещённые на территории Российской Федерации», — подчеркнул российский военачальник

В свою очередь, военный эксперт Юрий Кнутов отмечает, что даже в сокращённом масштабе подобные учения стран НАТО носят провокационный характер и направлены на сдерживание России.

«Это циничная антироссийская провокация, стремление оказать силовое давление на Россию, в первую очередь на Калининград и, соответственно, якобы продемонстрировать европейскую солидарность», — подчеркнул эксперт.

Однако, по словам Кнутова, в данном случае это не европейская солидарность, а «прежде всего диктат США».

Польский плацдарм

Проведение учений Defender Europe 20 Plus США в сотрудничестве именно с Польшей не случайно, отмечают эксперты, так как Варшава последние несколько лет активно борется за право стать главным плацдармом американских войск в Восточной Европе.

Так, в мае 2018 года Варшава предложила разместить на своей территории бронетанковую дивизию армии США, взяв на себя расходы по строительству необходимой инфраструктуры (около $2 млрд). Однако уже в ноябре 2018 года Вашингтон отверг эти планы, отметив при этом, что военное присутствие в Польше всё же будет увеличено.

Американские военные в Польше

AFP

В июне 2019 года Дональд Трамп и президент Польши Анджей Дуда подписали декларацию о военном сотрудничестве, согласно которой на польской территории будет размещена эскадрилья разведывательных беспилотников MQ-9 Reaper ВВС США.

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Кроме того, по итогам подписания документа Дональд Трамп заявил, что США увеличат свой военный контингент в Польше — в страну будет направлена ещё 1 тыс. военнослужащих. При этом президент США особо подчеркнул, что все расходы по строительству необходимой для их размещения инфраструктуры возьмёт на себя Варшава.

Одновременно Вашингтон активно продаёт Варшаве американскую военную технику и вооружение в рамках многомиллиардных контрактов, включая истребители F-35 и системы ПРО Patriot.

«Варшава развернулась в сторону США и НАТО, поэтому просит альянс, чтобы Вашингтон разместил свои военные базы на польской территории, что будет способствовать определённому притоку финансов от американских военных. Польша понимает, что страну ждут нехорошие (в экономическом смысле) времена, поэтому сейчас ищет выход, заигрывая с США», — пояснил военный эксперт.

Соединённые Штаты подталкивают своих европейских союзников к большему взаимодействию в военной сфере для реализации политики сдерживания и противодействия России, считает Сергей Ермаков. И Польша является наиболее важным союзником Вашингтона в Восточной Европе, который всегда поддерживает американские инициативы и даже иногда самостоятельно вырабатывает новые программы противодействия нашей стране, уверен эксперт.