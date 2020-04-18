Манёвры ухода: как пандемия коронавируса влияет на военные учения НАТО у границ России

Американское командование в Европе не исключает возможного сокращения или отмены из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 запланированных на июнь учений НАТО на Балтийском море Baltops. Об этом сообщил командующий силами США в Европе генерал Тод Волтерс. По его словам, пока подготовка к манёврам идёт по плану. Ранее из-за пандемии НАТО уже пришлось существенно сократить масштаб учений Defender Europe 2020, а также отменить сопряжённые с ними манёвры. Эксперты считают, что ситуация с глобальной эпидемией внесёт коррективы в политику альянса по наращиванию активности у границ России.

Ежегодные масштабные манёвры НАТО на Балтийском море Baltops могут изменить свой формат или быть отменены из-за эпидемии коронавируса COVID-19. Об этом заявил глава Европейского командования Вооружённых сил США (EUCOM) и главком сил НАТО генерал Тод Волтерс.

Во время телефонного брифинга для журналистов, который прошёл 16 апреля, Волтерс подчеркнул, что пока статус учений Baltops не изменился. Однако из-за развивающейся ситуации с глобальной пандемией EUCOM и НАТО могут внести в планирование своих операций коррективы, добавил американский военачальник.

«В настоящее время работа, связанная с учениями Baltops, продолжается. Идёт стандартный процесс: в июне-июле ожидаются учения… исходя из масштаба, сложности, места и, разумеется, времени проведения учений, мы делаем вывод об их осуществимости, оставаясь в готовности вносить коррективы», — заявил Волтерс.

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Генерал добавил, что НАТО будет постоянно корректировать масштаб своих операций, чтобы понять, есть ли возможность провести их в полном объёме.

«Будем добиваться, чтобы всё шло по плану, но если не получится, рассмотрим вопрос об отмене или переносе учений, и, исходя опять-таки из масштаба, расходов, места поведения, будем принимать дальнейшие решения», — пояснил Волтерс.

НАТО и США в последнее время существенно нарастили свою активность у границ России, а непрерывные манёвры являются её ключевым элементом, отметил в беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов. Однако в нынешних условиях их продолжение становится небезопасным.

«Возможная приостановка учений является позитивным моментом, потому что в сложившихся условиях продолжение учений может привести к росту заболеваемости не только среди натовских военных, но и среди мирного населения», — пояснил эксперт.

В сложившейся ситуации военные манёвры — дополнительная финансовая нагрузка, а также угроза жизни солдат, поскольку концентрация в одном месте численного состава нарушает правила дистанцирования, пояснил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Сегодня НАТО и США не хотят распылять силы и средства на учения, а также подвергать опасности собственный контингент, который, в свою очередь, может быть задействован внутри стран Запада на борьбу с последствиями эпидемии коронавируса», — рассказал политолог.

Ежегодные учения

Учения Baltops ежегодно проводятся с 1971 года под эгидой Европейского командования ВМС США (NAVEUR). В 2019 году в манёврах приняли участие 18 стран — членов альянса. Всего было задействовано 44 военных корабля, 40 самолётов и вертолётов, а также около 12 тыс. военнослужащих.

Стоит отметить, что масштаб учений Baltops в 2019 году увеличился по сравнению с 2018-м. Тогда в них приняли участие 14 стран — членов альянса, было задействовано 37 кораблей и более 4 тыс. военных.

Солдаты НАТО на учениях Baltops 2019

Flickr

© NATO North Atlantic Treaty Organization

Некоторые профильные американские издания выразили мнение, что возможное сокращение масштабов или отмена учений Baltops в 2020 году негативно повлияет на способность Североатлантического альянса эффективно сдерживать Россию.

«В случае отмены или сокращения масштаба учений Baltops США и НАТО столкнутся с ещё одной преградой на пути к стремлению обеспечить готовность альянса противостоять воинственной России» — так прокомментировали заявление генерала военное издание Military Times и газета Marine Corps Times.

В ходе брифинга генерал Волтерс подчеркнул, что командование НАТО и сил США в Европе постарается извлечь из учений максимальную пользу даже при их возможном сокращении.

«Мы очень стараемся выжать как можно больше из доступного нам, но при этом продолжаем работу по выполнению всех оперативных задач. Что касается учений, которые пришлось перенести или отменить, мы изучаем новаторские подходы, которые позволят нам извлекать из таких мероприятий максимум учебной пользы», — заявил Тод Волтерс.

Комментируя возможные перемены в планах НАТО, Константин Блохин отметил, что военные учения вроде Baltops, направленные на сдерживание России, будут поставлены на паузу из-за пандемии, но как только ситуация в мире нормализуется, США и НАТО активизируют их.

«До пандемии НАТО и США существенно нарастили свою активность вдоль российских границ, проводили учения, чтобы пощекотать Москве нервы. Выбранная политика не подразумевает ведение войны, но направлена на то, чтобы мешать РФ нормально и стабильно развиваться», — отметил эксперт в разговоре с RT.

Спутанные планы

Напомним, что из-за распространения коронавирусной инфекции НАТО пришлось в конце марта существенно сократить масштаб учений Defender Europe 2020. Эти манёвры планировались как самые крупные в Европе с момента окончания холодной войны: по сценарию страны НАТО должны были отразить неядерное нападение и вторжение неназванного противника с Востока.

Американская военная техника прибывает в Европу для участия в учениях Defender Europe 2020

Flickr

© NATO North Atlantic Treaty Organization

Для участия в них США перебросили на континент несколько тысяч единиц военной техники и намеревались направить в регион не менее 20 тыс. военных. Всего в учениях предполагалось задействовать около 37 тыс. военнослужащих из стран — членов альянса, однако из-за пандемии коронавирусной инфекции масштаб учений пришлось сократить и закончить их досрочно.

Несмотря на значительные изменения в планах учений, генсек НАТО Йенс Столтенберг 19 марта заявил, что манёвры продемонстрировали приверженность США к обороне Европы.

Издание Defense News сообщает, что из-за пандемии также пришлось отменить целый ряд сопряжённых с Defender Europe 2020 манёвров. В частности, были отменены операции Saber Strike и Swift Response, Dynamic Front и Army Joint Warfighting Assessment.

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Однако другие учения — меньшего масштаба — на границах с Россией НАТО отменять не стало: в Латвии 13 апреля стартовали манёвры альянса под названием Steel Brawler, в которых принимают участие около 600 солдат и задействовано порядка 100 единиц техники.

Пандемия вносит коррективы в планы НАТО и США, но они продолжают сохранять конфронтационный характер своих действий по отношению к России, считает Юрий Кнутов. По словам эксперта, продолжение такой политики в условиях кризиса является крайне неблагоразумным.

«Есть надежда, что пандемия отрезвит НАТО и США и они задумаются, что такая неразумная активность вдоль российских границ может привести к конфликтным ситуациям. Как правило, все войны начинаются под видом учений. РФ не может не реагировать на проведение крупных манёвров возле российских границ, она вынуждена активизировать свои войска и быть в готовности к возможным провокациям», — отметил Кнутов.

При этом он напомнил, что Минобороны РФ не проводит масштабных учений из-за распространения болезни.

«Сегодня Вооружённые силы России занимаются плановой работой. Масштабные учения не проводят в силу того, что не хотят подвергать опасности военнослужащих, избегают заражения. Но в то же время плановая боевая подготовка идёт, в самоизолированных полках проходят занятия. Россия здраво и взвешенно относится к сложившейся ситуации, она нашла баланс и соблюдает его», — заключил эксперт.