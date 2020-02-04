Польское участие: с чем связан интерес Варшавы к проекту создания европейского танка

Варшава хочет принять участие в проекте создания европейского танка European Main Battle Tank, заявил польский президент Анджей Дуда на встрече с Эммануэлем Макроном. Проект европейского основного боевого танка EMBT впервые был показан в 2018 году и представляет собой гибрид французского Leclerc и немецкого Leopard 2A7. Эксперты отмечают, что у Польши нет значимых достижений в области танкостроения, а сам проект на основе европейских машин может столкнуться с противодействием со стороны США.

Польша хочет принять участие в проекте создания европейского танка EMBT (European Main Battle Tank). Об этом польский лидер Анджей Дуда заявил в ходе пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Варшаве.

«Мы будем говорить о проекте европейского танка. Мы хотели бы принять участие в этом проекте», — заявил Дуда.

Глава государства добавил, что если такой танк будет создан, Варшава хотела бы и в перспективе принять его на вооружение, и «развивать таким образом европейскую экономику».

Напомним, что проект европейского основного боевого танка EMBT был представлен франко-германским концерном KNDS Group на выставке вооружений Eurosatory-2018. KNDS Group была образована в 2015 году путём слияния активов французской Nexter Defense Systems и немецкой Krauss-Maffei Wegmann. Обе европейские компании специализируются на производстве бронетехники.

Гибрид «Леопарда» с «Леклерком»

Согласно представленной в 2018 году KNDS концепции, новый европейский танк представляет собой гибрид немецкого танка Leopard 2A7 и французского Leclerc.

От Leopard 2A7 EMBT получил корпус, двигатель и шасси, а от Leclerc — лёгкую башню, гладкоствольную пушку CN-120-26, систему управления огнём и комплекс автоматического заряжания.

Французский танк Leclerc

© Jacques DEMARTHON / AFP

В 2017 году года начальник Главного управления вооружений Министерства обороны Франции Лоран Колле-Бийон сообщил, что совместные работы над новым танком для армий двух государств должны завершиться к 2030 году.

Leopard 2A7 и Leclerс считаются одними из самых высокотехнологичных танков в мире. Однако несмотря на определённое внешнее сходство, проявляющееся в конструкции башен, калибре орудий и усиленной лобовой броне, эти танки сильно различаются по основным характеристикам.

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Так, французский Leclerc является единственным танком в армиях Западной Европы, оснащённый системой автоматического заряжания. Это позволило уменьшить численность экипажа до трёх человек и облегчить конструкцию танка сократив её до 54 — 58 тонн. В свою очередь Leopard 2A7 существенно тяжелее, его масса составляет от 63 до 68 тонн.

При этом обе машины, по мнению экспертов, обладают существенными недостатками. Внушительный вес Leopard серьёзно затрудняет его транспортировку и мобильность на местности. В то же время танки Leclerc имеют проблемы с электронными системами автоматизации и высокую стоимость эксплуатации.

Французские и немецкие конструкторы хотят создать прототип модульной боевой платформы, чтобы догнать российские разработки — универсальную платформу «Армата», отметил в беседе с RT член-корреспондент Академии военных наук, политолог Сергей Судаков.

«Франция всегда делала крайне дорогие машины, которые не всегда были конкурентоспособными. Германия достаточно хорошо развивает танкостроение, но её продукция является предыдущим поколением по отношению к российской платформе «Армата», — отметил эксперт.

«Россия сделала прорыв, когда на одной платформе используются технологические инновации и собираются разные машины. Немецкие конструкторы хотят создать аналогичную платформу, чтобы собирать разные модификации бронетехники», — добавил он.

При этом для европейской танковой промышленности главным сдерживающим фактором является высокая стоимость производства, заявил Судаков.

«Европейцы сильно проигрывают по стоимости, поскольку у них сейчас нет возможности удешевлять производство. Европейцам удастся собрать модель, она будет рабочая, но конкурировать с российскими технологиями им будет довольно тяжело», — пояснил политолог.

Немецкий танк Leopard 2A7

© ERIC PIERMONT / AFP

Боевой потенциал

Возможности двух западноевропейских танков, на основе которых планируется создать EMBT, довольно спорные, отмечают военные эксперты. Так, Leclerc вообще не принимал участие в боевых действиях, а танки Leopard 2A в составе ВС Турции показали не лучший результат в ходе боевых действий в Сирии.

Турецкие военные с 2016 года потеряли не менее десяти танков, при этом существуют свидетельства того, что поразить танки Leopard 2A удавалось с помощью ПТРК ещё советского производства «Фагот» и «Конкурс».

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Так в феврале 2018 года в интернете тиражировалась видеозапись, на который был запечатлён момент уничтожения турецкого Leopard курдскими бойцами. Оператору ПТРК удалось направить снаряд в часть корпуса, где размещался боекомплект, что привело к мгновенному уничтожению танка.

Учитывая уже имеющиеся у французских и немецких машин недостатки, не стоит исходить из того, что участие Польши сможет существенно повлиять на качество танка EMBT, отмечают эксперты.

«Не стоит ожидать значимого вклада Польши в современное танкостроение, поскольку у неё нет исторического опыта в военной промышленности, нет мощных традиций в этой сфере как, например, у Германии и Франции. Если Польша подключится к этому проекту, то только своими инвестициями», — отметил в беседе с RT военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

Сейчас основным боевым танком вооружённых сил Польши является танк PT-91 Twardy — лицензионной модификацией советского танка Т-72М1, выпускавшейся с 1995 по 2002 год.

Поэтому заявления об участии в разработке EMBT скорее связаны с притязаниями Польши на более значимое место в структуре европейской безопасности, считает эксперт.

«Скорее всего, у Варшавы есть амбиции на более серьёзную роль в европейской структуре безопасности, поэтому она хотела бы участвовать в подобных проектах. Однако Германия и Франция не рассматривают Польшу как партнёра, смотрят на неё сверху вниз», — полагает Кошкин.

Закрытый рынок

Вместе с тем желание Польши участвовать в проекте создания нового танка может быть не реализовано из-за амбиций США на европейском рынке вооружений, считают эксперты. Вашингтон активно продаёт Варшаве американскую военную технику и вооружение, включая истребители F-35 и системы ПРО Patriot, и не упустит возможности быть и поставщиком бронетанкового вооружения, полагают аналитики.

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«В целом у европейского проекта нет перспектив, поскольку США не дают подобного рода концернам развивать заказы для вооружённых сил, входящих в НАТО. Американская политика сдерживает некоторый рывок в создании единого европейского бронетанкового проекта, поскольку США хотели бы создавать всё вооружение для европейских стран, чтобы в определённой степени унифицировать вооружение и боевую технику под себя», — отметил Андрей Кошкин.

Такую точку зрения разделяет и Сергей Судаков, констатировавший, что основным поставщиком оружия для альянса являются США.

«Сотрудничество Германии и Франции — это удачный шаг, поскольку будет создаваться общая система закупок европейской техники. Однако сегодня НАТО кормится за счёт инноваций и промышленной базы, которые производит Америка. Скорее всего США, которые являются основными поставщиками вооружения в Североатлантический альянс, будут ставить палки в колёса европейским концернам», — отметил эксперт.

Таким образом, желание Варшавы принять участие в разработке европейского танка может поставить её в неудобное положение перед США, считает политолог.