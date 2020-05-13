«Перед лицом мнимого врага»: как власти Польши спекулируют на «российской угрозе»

Россия является «наиболее серьёзной угрозой» для Польши. Такой тезис содержится в обновлённой стратегии национальной безопасности страны. В документе утверждается, что РФ проводит «неоимперскую политику» и стремится дестабилизировать западные государства. Москва неоднократно подчёркивала беспочвенность подобных обвинений. Эксперты полагают, что русофобская риторика необходима польским властям для сплочения нации перед лицом мнимого врага, а также для усиления милитаризации страны и дальнейшего сближения с США.

Президент Польши Анджей Дуда подписал обновлённую стратегию национальной безопасности страны, в которой акцентируется внимание на военной угрозе, которая якобы исходит от России.

«Наиболее серьёзную угрозу представляет неоимперская политика властей Российской Федерации, проводимая в том числе посредством военной силы. Агрессия в отношении Грузии, незаконная аннексия Крыма и действия на востоке Украины стали нарушением базовых принципов международного права, подрывающим столпы системы европейской безопасности», — говорится в новом документе.

С точки зрения официальной Варшавы, Москва якобы проводит акции «гибридного характера», которые увеличивают риск возникновения вооружённой конфронтации. Также, как утверждается, Россия «осуществляет разноплановые и всеохватывающие действия невоенными средствами». Имеются в виду некие кибератаки и вброс дезинформации «с целью дестабилизировать структуры западных государств и обществ и посеять рознь между союзниками».

В стратегии нацбезопасности Варшава выражает беспокойство интенсивным развитием наступательных возможностей ВС РФ, в том числе на западном стратегическом направлении, и расширением так называемых зон ограничения и воспрещения доступа и манёвра (anti-access/area denial, или A2/AD), которые могут ограничить свободу передвижения сил НАТО в регионе.

Серьёзную угрозу Польша видит и в масштабных учениях, которые проводятся в Калининградской области. На этих манёврах российская армия, как говорится в стратегии, отрабатывает «сценарии конфликта с государствами — членами НАТО», проводит быстрое развёртывание крупных военных формирований и «имитирует применение ядерного оружия».

Москва неоднократно указывала на то, что подобные страхи ни на чём не основаны. Так, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале текущего года, глава МИД РФ Сергей Лавров призвал иностранные государства прекратить культивировать тезис о «российской угрозе».

БТР-82А морской пехоты Балтийского флота во время учений в Калининградской области

РИА Новости

© Игорь Зарембо

По словам министра, реальная угроза для безопасности заключается в разрушении системы международных договорённостей, продвижении инфраструктуры НАТО на Восток, а также в чрезмерном росте военных бюджетов западных государств.

«В «железе» воссоздаётся структура противостояния «холодной войны». Пора, пока не поздно, отказаться от культивирования фантома «российской угрозы», да и любой другой угрозы, вспомнить о том, что нас объединяет», — подчеркнул Лавров.

Незадолго до Мюнхенской конференции в интервью РИА Новости посол России в Варшаве Сергей Андреев отметил, что польскими политиками и СМИ постоянно нагнетается тема «российской угрозы».

«Я не могу судить о том, в какой мере люди в Польше действительно верят или не верят в угрозу нападения со стороны России. Вроде бы, элементарная логика должна им подсказывать, что у России нет ни причин для этого, ни таких намерений. Однако тема «российской угрозы» постоянно нагнетается в польском политико-информационном пространстве», — сказал Андреев.

Ведущий научный сотрудник РИСИ Олег Неменский в беседе с RT отметил, что власти Польши целенаправленно запугивают граждан «российской угрозой», закрепляя в официальных документах ничем не подтверждённые сведения о якобы ведении российскими спецслужбами «гибридных войн», об организации «кибератак» и об «агрессивных планах» командования ВС РФ.

«Польская государственность во многом основана на идее противостояния России. Сейчас русофобия служит для правящей элиты способом сплочения нации перед лицом мнимого врага. Также с помощью антироссийской политики Варшава пытается поднять свой статус в западном сообществе», — пояснил Неменский.

Курс на усиление

Предыдущая версия стратегии национальной безопасности Польши была принята в конце 2014 года. В ней не говорилось прямо о «российской угрозе». В документе подчёркивалось, что безопасность Польши во многом зависит от характера отношений Запада с Москвой. Также в ней отмечалось, что начавшийся в том году украинский конфликт негативно сказывается на состоянии безопасности в регионе.

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По словам Дуды, обновлённая стратегия учитывает изменения последних лет. Помимо тезиса о «российской угрозе», в текст документа были внесены пункты о важности искусственного интеллекта и других технологий, об опасности COVID-19 и других инфекционных заболеваний, а также о растущем стратегическом соперничестве между США, Китаем и Россией.

Защиту от «российской агрессии» Польша намерена осуществлять путём укрепления сотрудничества с членами НАТО и усиления собственных Вооружённых сил.

Как заявил Дуда на церемонии подписания документа, с 2014 года для безопасности Польши произошло несколько положительных событий. В их числе — появление на территории республики войск США, увеличение военного бюджета на 40% и численности армии на 30 тыс. человек.

Дуда и ранее утверждал, что Россия якобы действует агрессивно на международной арене. Например, в марте 2020 года в интервью польскому изданию Sieci президент республики заявил, что Москва проводит политику, которая «не может считаться заслуживающей доверия и мирно преследующей свои интересы». Он обвинил РФ в поддержке ополчения Донбасса и регулярном нарушении воздушного пространства иностранных государств.

Олег Неменский связал постоянные нападки Дуды на Москву со спецификой курса правящей партии «Право и Справедливость», которая ставит перед собой цель «военного усиления Польши любыми средствами». Эксперт отметил, что антироссийская риторика позволяет нынешнему руководству республики увеличивать ассигнования на нужды армии и закупки дорогостоящего вооружения в США.

Напомним, в марте 2018 года Варшава заключила с Вашингтоном сделку на поставку зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Рatriot на сумму $4,75 млрд. По условиям контракта, к 2024 году польская армия должна получить 16 пусковых установок, 208 ракет и четыре радиолокационные станции (РЛС).

Американский танк Abrams на учениях в Польше

Reuters

© Kacper Pempel

В марте 2019 года компания Northrop Grumman подписала с Польшей контракт почти на $350 млн на поставку интегрированной системы боевого управления противовоздушной и противоракетной обороной IBCS. Данное вооружение необходимо для интеграции ЗРК ближнего и дальнего радиусов действия.

В начале 2020 года Польша заключила контракт с американской компанией Lockheed Martin на приобретение 32 истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Однако позже в Варшаве задумались о целесообразности данной покупки. В апреле в эфире радиостанции RMF FM министр государственных активов Яцек Сасин сообщил, что власти могут проанализировать сделку в связи с негативными экономическими последствиями от эпидемии коронавируса.

«Запуганы мнимой российской угрозой»

Опрошенные RT эксперты заявили, что польское руководство пытается использовать русофобский вектор для дальнейшего сближения с Соединёнными Штатами. В частности, Варшава выступает за увеличение военного присутствия США в республике.

«В Польше несколько лет назад пришли к выводу, что НАТО не является достаточно надёжной структурой военной защиты страны. Поэтому основной акцент в своей внешней и оборонной политике они сделали на прямой военный союз с США. Вопреки всем декларациям о верности принципам альянса, поляки ориентированы исключительно на американцев», — подчеркнул Олег Неменский.

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В настоящее время в Польше на ротационной основе несут службу свыше 5 тыс. военнослужащих США. При этом в Варшаве надеюстя, что Вашингтон примет решение о строительстве постоянной военной базы. Польские власти заявляли, что готовы выделить на это $2 млрд.

«Надо сказать, что большинство поляков запуганы мнимой российской угрозой. Поэтому позитивно воспринимают информацию о том, что Польша усиливается в военном отношении. Это такой порочный круг польской политики. Отсюда идёт запрос на милитаризацию и укрепление союза с США», — констатировал Неменский.

В беседе с RT сотрудник Центра политических исследований России, профессор Академии военных наук Вадим Козюлин отметил, что милитаризация Польши и курс на «тесную дружбу» с Вашингтоном продиктованы прежде всего политическими амбициями нынешнего руководства республики.

В частности, Варшава надеется в перспективе укрепить свои политические позиции в Европе и в западном мире в целом. Русофобия, накачка деньгами военного бюджета, «особые» (по примеру Великобритании) отношения с США служат инструментами для достижения этой цели. Однако Козюлин сомневается в её реализуемости.

«Русофобия многих кормит в Польше. Нынешние польские власти старательно её культивируют, в том числе за счёт спекуляций на исторические темы, касающиеся нашего общего прошлого. Однако политика, которую проводит Варшава, не от большого ума. В ответ на польскую услужливость США ведут себя предельно прагматично: проталкивают крупные оружейные контракты и не собираются открывать в стране военную базу, осознавая, к каким последствиям в отношениях с Россией это может привести», — подытожил Козюлин.