НАТО намерено создать методику учений в условиях российской зоны ограничения манёвров
- Reuters
Об этом говорится в проекте Научно-технической организации НАТО, с текстом которого ознакомился RT. Проект запланирован на 2019—2020 годы.
«Вероятно, что возможности России в области ограничения и воспрещения доступа и манёвра (A2/AD) в случае боевых действий со странами НАТО станут для них труднопреодолимым препятствием в проведении военных операций альянса», — говорится в запланированном проекте.
Ранее в НАТО заявили об опасениях столкнуться с серьёзными угрозами в связи с успехом российской стратегии радиоэлектронной борьбы.
Подробнее — в материале RT.