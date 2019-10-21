НАТО намерено создать методику учений в условиях российской зоны ограничения манёвров

НАТО планирует разработать методику проведения военных учений, позволяющих подготовить войска альянса к действиям в условиях ограничения и воспрещения доступа и манёвра (anti-access/area denial, или A2/AD), которые может создать Россия.

Об этом говорится в проекте Научно-технической организации НАТО, с текстом которого ознакомился RT. Проект запланирован на 2019—2020 годы.

«Вероятно, что возможности России в области ограничения и воспрещения доступа и манёвра (A2/AD) в случае боевых действий со странами НАТО станут для них труднопреодолимым препятствием в проведении военных операций альянса», — говорится в запланированном проекте.

Ранее в НАТО заявили об опасениях столкнуться с серьёзными угрозами в связи с успехом российской стратегии радиоэлектронной борьбы.

Подробнее — в материале RT.