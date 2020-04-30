Инженерная провокация: США планируют выделить $49 млн на проектирование военных объектов в Прибалтике

Соединённые Штаты намерены выделить $49 млн на проектирование военных объектов в Эстонии, Литве и Латвии. Об этом говорится в заявке Инженерного корпуса Сухопутных войск США в Европе, с текстом которой ознакомился RT. Эксперты полагают, что подобные инициативы Вашингтона нацелены на накапливание техники и ресурсов у российских границ. Между тем Россия не раз выражала обеспокоенность наращиванием военного потенциала стран НАТО, в том числе США, и заявляла о готовности принять контрмеры.

США планируют выделить $49 млн на проектные работы в Прибалтике для последующего строительства, а также ремонта или восстановления военных объектов. Об этом говорится в заявке Инженерного корпуса Сухопутных войск США в Европе, с текстом которой ознакомился RT.

Согласно документу, американский корпус намерен заключить по меньшей мере три контракта на предоставление архитектурно-инженерных услуг как структурам Пентагона и федеральных агентств, находящимся на территории объектов Минобороны США и страны пребывания войск, так и для поддержки оборонных операций в Эстонии, Латвии и Литве.

В заявке указывается, что приобретение данных услуг будет направлено на поддержку текущих и будущих миссий Инженерного корпуса Сухопутных войск США, реализуемых в Латвии, Литве и Эстонии в рамках Европейской инициативы сдерживания.

Эта программа предполагает размещение в странах Европы, граничащих с Россией, нескольких тысяч военнослужащих НАТО с техникой и оборудованием. Как заявляли в альянсе, такие меры принимаются в ответ на «агрессивные действия» России.

По планам американского инженерного корпуса, проектные работы будут осуществляться для дальнейшего строительства, ремонта, изменения или восстановления таких объектов, как «аэродромы, железнодорожные пути, топливные хранилища и склады горюче-смазочных материалов (ГСМ), склады боеприпасов и взрывчатых материалов, казармы, жилищные блоки для одной или многих семей, инженерно-технические сооружения, медицинские блоки, административные здания, мастерские технического обслуживания и ремонта передвижных средств, объекты эксплуатации и учебные комплексы, оперативные/разведывательные центры, военные полигоны и другие объекты Вооружённых сил США».

Кроме того, от подрядчиков также может потребоваться дополнительное сопровождение, включающее в себя подготовку природоохранной документации, получение различных разрешений, проведение инженерно-геологических изысканий и составление топографических карт.

С выбором исполнителя работ планируют определиться к сентябрю, контракт же может быть присуждён только американской фирме или же совместному предприятию американской компании и компании принимающей страны, отмечают в инженерном корпусе.

В беседе с RT военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин выразил мнение, что Соединённые Штаты в очередной раз пытаются «запугать» Россию, заодно поддержав американский бизнес за счёт денег налогоплательщиков.

«Это продолжение политики США. На территории Прибалтики уже очень много американских объектов, полигонов, складов. Это направлено на запугивание России, втягивание её в гонку вооружения. Понятно, что Россию никто не атакует, но попытки вызвать страх продолжаются. Правда, мы никого не боимся и втягиваться в гонку вооружений не будем», — подчеркнул эксперт.

Самолёт американских ВВС в аэропорту Риги

© Ints Kalnins/Reuters

Передний край «обороны»

Напомним, в 2017 году НАТО развернуло в Эстонии, Латвии, Литве и Польше четыре многонациональные боевые группы, которые возглавляют военные из Великобритании, Канады, Германии и США.

В прошлом году США и Литва также подписали план оборонного сотрудничества до 2024-го, который предусматривает совместную деятельность в области «сдерживания и безопасности в регионе Балтийского моря», а также проведение учений и улучшение обмена разведывательной информацией.

Литовский президент Гитанас Науседа отмечал, что размещение войск НАТО, в том числе американских военных, на территории Литвы и в Балтийском регионе является «сильным сдерживающим фактором для России».

Кроме того, на территории Литвы в течение полугода — с осени 2019-го по весну 2020-го — был дислоцирован 1-й танковый батальон 9-го полка 1-й дивизии армии США. Он находился около города Пабраде, который расположен в 10 км от границы с Белоруссией.

О желании укреплять оборонное сотрудничество с США заявлял и глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.

Как отмечает военный эксперт Алексей Леонков, расширение инфраструктуры может свидетельствовать о том, что США создают у границ с Россией плацдарм на случай потенциального конфликта.

«В Прибалтике идёт некое накапливание техники и ресурсов, а в случае какой-то угрозы США надо будет перебросить только военнослужащих. Соединённые Штаты почему-то считают, что Прибалтика — передний край обороны... Россия всё это видит и делает соответствующие шаги», — отметил в разговоре с RT эксперт.

Москва не раз выражала обеспокоенность в связи с размещением войск и техники, а также в связи с учениями стран НАТО вблизи российских границ. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, наращивание потенциала НАТО у российских границ ведёт к росту напряжённости.

«Мы выразили обеспокоенность наращиванием военных потенциалов НАТО вблизи российских границ. Масштабы приготовлений альянса выходят далеко за рамки потребностей самообороны, и эта линия ведёт к росту напряжённости и усугублению дефицита доверия», — заявил Лавров.

Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва оставляет за собой право на ответные действия в целях обеспечения безопасности страны.

«Оставляем за собой право на реагирование, в том числе принимая должные контрмеры в интересах надёжного обеспечения безопасности нашей страны», — подчеркнула представитель ведомства.