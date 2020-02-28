Лавров заявил о наращивании «военных потенциалов» НАТО у границ России
- Reuters
«Мы выразили обеспокоенность наращиванием военных потенциалов НАТО вблизи российских границ. Масштабы приготовлений альянса выходят далеко за рамки потребностей самообороны, и эта линия ведёт к росту напряжённости и усугублению дефицита доверия», — заявил Лавров.
Также он отметил, что в ходе переговоров были представлены предложенные Россией НАТО действия по деэскалации обстановки и по укреплению доверия.
«Ждём ответа», — добавил министр.
Ранее литовский президент Гитанас Науседа заявил, что размещение войск НАТО, в том числе американских военных, на территории Литвы и в Балтийском регионе является «сильным сдерживающим фактором для России».
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал заявление, назвав его «попыткой сформировать врага».