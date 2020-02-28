Лавров заявил о наращивании «военных потенциалов» НАТО у границ России

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Россия обеспокоена наращиванием потенциала НАТО у российских границ, это ведёт к росту напряжённости, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с министром иностранных и европейских дел Люксембурга Жаном Ассельборном.
Лавров заявил о наращивании «военных потенциалов» НАТО у границ России
  • Reuters

«Мы выразили обеспокоенность наращиванием военных потенциалов НАТО вблизи российских границ. Масштабы приготовлений альянса выходят далеко за рамки потребностей самообороны, и эта линия ведёт к росту напряжённости и усугублению дефицита доверия», — заявил Лавров.

Также он отметил, что в ходе переговоров были представлены предложенные Россией НАТО действия по деэскалации обстановки и по укреплению доверия. 

«Ждём ответа», — добавил министр.

Ранее литовский президент Гитанас Науседа заявил, что размещение войск НАТО, в том числе американских военных, на территории Литвы и в Балтийском регионе является «сильным сдерживающим фактором для России».

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал заявление, назвав его «попыткой сформировать врага».

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