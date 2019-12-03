Столтенберг заявил об отсутствии у НАТО списка врагов

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью польскому изданию Rzeczpospolita заявил, что у альянса нет списка врагов.

«Прежде всего, у НАТО нет списка врагов. Потому что мы не видим никакой непосредственной угрозы ни одному из наших союзников», — заявил Столтенберг.

Он отметил, что альянс видит «всё более неопределённую и непредсказуемую среду безопасности».

«Поэтому мы меняем наш потенциал реагирования, например на киберугрозы или в космосе», — добавил генсек НАТО.

Он подчеркнул, что Россия вкладывает значительные средства в современную военную технику, включая ядерное оружие, также меняется порядок мировых сил, поскольку укрепляются позиции Китая.

«Мы должны быть готовы к неизвестному», — сказал Столтенберг.

При этом генсек НАТО отметил, что альянс не считает Россию своим врагом.

«Мы не определяем Россию таким образом», — заявил он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Столтенберг сказал, что страны НАТО намерены увеличить военные расходы на $400 млрд к 2024 году. Он назвал данное решение «беспрецедентным прогрессом».