Столтенберг заявил об отсутствии у НАТО списка врагов
- Reuters
«Прежде всего, у НАТО нет списка врагов. Потому что мы не видим никакой непосредственной угрозы ни одному из наших союзников», — заявил Столтенберг.
Он отметил, что альянс видит «всё более неопределённую и непредсказуемую среду безопасности».
«Поэтому мы меняем наш потенциал реагирования, например на киберугрозы или в космосе», — добавил генсек НАТО.
Он подчеркнул, что Россия вкладывает значительные средства в современную военную технику, включая ядерное оружие, также меняется порядок мировых сил, поскольку укрепляются позиции Китая.
«Мы должны быть готовы к неизвестному», — сказал Столтенберг.
При этом генсек НАТО отметил, что альянс не считает Россию своим врагом.
«Мы не определяем Россию таким образом», — заявил он, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее Столтенберг сказал, что страны НАТО намерены увеличить военные расходы на $400 млрд к 2024 году. Он назвал данное решение «беспрецедентным прогрессом».