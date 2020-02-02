Поддержали миф: ЕП указал на особую роль НАТО в вопросе «сдерживания агрессии» РФ

В Европарламенте выразили поддержку действиям НАТО по «сдерживанию» России. Как считают в законодательном органе ЕС, Москва продолжает «дестабилизировать и менять обстановку в сфере безопасности». В частности, РФ якобы пренебрегала условиями ДРСМД, «оккупировала» восток Украины и нарушала границы стран — членов НАТО. В связи с этим в ЕП указывают на необходимость укреплять взаимодействие с военным блоком и придерживаться единой позиции относительно РФ. Однако опрошенные RT политологи считают, что Европарламент в очередной раз показывает, что следует антироссийскому вектору, хотя такой подход явно вредит интересам многих государств Евросоюза.

В Европейском парламенте признали особую роль сил НАТО в вопросе «сдерживания российской агрессии». Об этом говорится в предварительной версии резолюции ЕП по годовому отчёту о реализации Общей политики безопасности и обороны (ОПБО) Евросоюза.

«Европейский парламент приветствует и поддерживает операцию «Атлантическая решимость» (проводится в Европе с 2014 года для укрепления восточного фланга НАТО и противодействия России. — RT), а также расширенное передовое присутствие НАТО в Европе, признавая важность натовских войск в усилиях по сдерживанию дальнейшей российской агрессии и оказанию критически важной помощи в случае конфликта», — отмечается в документе, с текстом которого ознакомился RT.

Заявления о «российской угрозе» постоянно звучат на Западе. Как подчёркивал президент РФ Владимир Путин, в Европе намеренно используют этот миф ради собственной выгоды и при этом осознают, что Россия не планирует ни на кого нападать.

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«Несмотря на все проблемы с Украиной, со спекуляциями вокруг Крыма и Донбасса, все прекрасно понимают, что Россия ни на кого не собирается нападать. Сколько в Евросоюзе жителей? Сколько в странах НАТО жителей? Каков суммарный экономический и военный потенциал? Это просто чушь, бред собачий. «Российская угроза» — это выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это», — сказал глава государства.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, в свою очередь, отмечал, что русофобия уже глубоко проникла в Европу и «зашкаливает» в риторике представителей НАТО.

При этом сам Североатлантический альянс постоянно наращивает активность вблизи российских рубежей. Так, число подлётов боевой авиации блока к границам России в прошлом году увеличилось вдвое — было зарегистрировано более 400 случаев. Кроме того, блок регулярно проводит учения в акватории Балтийского моря и на территории Прибалтики и Польши. Как отметил глава Минобороны России Сергей Шойгу, обстановка у рубежей страны остаётся напряжённой.

«(Ситуация. — RT) характеризуется усилением военного присутствия НАТО в Восточной Европе, развёртыванием системы ПРО США в Польше и Румынии, расширением военного сотрудничества альянса с Финляндией и Швецией», — констатировал министр.

Чтобы поддерживать сложившуюся обстановку, на Западе намеренно муссируют тему возможной «российской агрессии», считает старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

«Напряжённость создали в НАТО, когда было принято решение о дополнительном размещении вооружения и воинских подразделений на территории стран Прибалтики и Польши. Но сейчас есть признаки того, что миф о «российской угрозе» теряет свою популярность, многие страны начинают сомневаться в нём», — рассказал он в беседе с RT.

По словам Оленченко, альянс выступает как инструмент сохранения антироссийского вектора в политике ЕС, а Европарламент уже не раз демонстрировал поддержку такой политики.

Зал заседаний Европейского парламента

Reuters

© Vincent Kessler

Обвинения для убедительности

На этом фоне в предварительной версии резолюции ЕП по годовому отчёту о реализации ОПБО содержится призыв к выработке общей политики в отношении России.

«Европейский парламент выражает обеспокоенность в связи с деятельностью и политикой России, которые продолжают дестабилизировать и менять обстановку в сфере безопасности... Он подчёркивает необходимость согласования единой позиции касательно политики ЕС в данном контексте», — говорится в проекте резолюции.

При этом авторы документа приводят ряд обвинений в адрес России. В частности, по их мнению, Москва якобы неоднократно нарушала Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), в том числе разработкой ракеты 9М729.

Напомним, что ДРСМД утратил силу в прошлом году после одностороннего выхода из него США. В соответствии с соглашением, подписанным в 1987 году, стороны брали обязательства уничтожить ракеты наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км и пусковые установки для них. Вашингтон в последние годы утверждал, что РФ не выполнила условия и создала 9М729. При этом представители США и других стран Запада проигнорировали брифинг Минобороны России, на котором были раскрыты технические характеристики снаряда, подтверждающие, что дальность ракеты составляет 480 км, то есть не выходит за рамки договора.

В резолюции ЕП также указывается на «нарушения» Россией воздушных и морских границ стран НАТО.

Подобные обвинения выдвигали различные государства альянса, однако в Минобороны РФ неоднократно опровергали подобные заявления. Один из последних инцидентов такого рода произошёл в сентябре прошлого года, когда Эстония заявила, что российский истребитель-бомбардировщик Су-34, совершавший перелёт в Калининградскую область, якобы нарушил её границы. В ответ в военном ведомстве указали, что на самом деле данный полёт проходил в рамках международных правил, и это подтверждается данными средств объективного контроля.

В документе Европарламента также в очередной раз упоминается тема воссоединения Крыма с Россией, мифической «оккупации» восточной Украины и якобы несоблюдения Москвой Минских соглашений.

При этом в очередной раз не учитывается тот факт, что официальные лица РФ неоднократно указывали на отсутствие российских военных на территории Украины. При этом Россия не является стороной конфликта и выступает лишь гарантом выполнения Минских соглашений. Более того, Москва прилагает все усилия, чтобы способствовать скорейшему урегулированию кризиса в соседней стране.

Что же касается Крыма, то российские официальные лица регулярно напоминают, что в 2014 году состоялся законный референдум, в ходе которого жители полуострова высказались за его возвращение в состав РФ.

«Народ Крыма решение принял, проголосовал. Вопрос исторически закрыт, возврата к прежней системе не существует вообще никакого», — заявлял Владимир Путин.

Стоит отметить, что не все страны Евросоюза видят в России «угрозу безопасности». Так, президент Франции Эммануэль Макрон в 2019 году призвал в корне пересмотреть отношения с Москвой и наладить сотрудничество. Без участия РФ невозможно решить ни один из ключевых международных конфликтов, считает французский лидер.

«Я думаю, что толкать Россию дальше от Европы — глубокая стратегическая ошибка. Мы толкаем Россию или на путь изоляции, что только усиливает напряжённость, или к союзничеству с другими великими державами, такими как Китай, что совсем не в наших интересах», — сказал Макрон.

Президент Франции Эммануэль Макрон

AFP

© Ludovic Marin

За налаживание отношений с Россией выступают также итальянские, германские, словацкие политики.

В российском МИД считают, что Макрон и другие европейские лидеры предпринимают попытки изменить русофобские настроения в ЕC. Такой подход очень важен для дипломатии, подчеркивал Сергей Лавров.

Как заметил политолог Владимир Оленченко, интересы стран Евросоюза сильно расходятся. Ведущие государства осознают важность партнёрства с Россией, а против этого выступают в основном относительно новые члены ЕС — Прибалтика, страны Восточной Европы. Именно они зачастую продвигают в Европарламент резолюции антироссийского характера.

«К сожалению, Европарламент не занимает конструктивную позицию в пользу ЕС, хотя и должен выражать интересы всего Евросоюза. По большей части он занимает позицию в пользу тех, кто продвигает евроатлантические идеи. Под этим понимается партнёрство ЕС и США при безусловном лидерстве Штатов», — добавил эксперт.

Единство дало трещину



Политика в отношении России — не единственный вопрос, который вызывает противоречия на Западе. В этой связи в документе Европарламента отмечается важность кооперации между «единой Европой» и Североатлантическим альянсом.

«Европейский парламент подчёркивает, что стратегическое партнёрство между ЕС и НАТО имеет основополагающее значение для решения проблем в области безопасности, с которыми сталкиваются ЕС и соседние с ним страны... Он считает, что сотрудничество ЕС и НАТО должно укреплять обе организации, полностью учитывать их особенности и роли и продолжаться при полном соблюдении принципов инклюзивности, взаимности и автономности в принятии решений, в частности когда на кону общие интересы или интересы ЕС», — пишут в ЕП.

Однако на практике внутри альянса в последнее время возникает всё больше разногласий. Например, нет единства у членов блока по поводу расходов на оборону — Соединённые Штаты настаивают, чтобы все участники довели свои траты до 2% ВВП, как это было согласовано на саммите НАТО в 2014 году. Однако большинство государств альянса до сих пор не соблюдают данный показатель. Многие из них выражают готовность достичь нужной планки лишь в 2024 году, а в Германии и вовсе заявляли про 2031-й.

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Вызывает противоречия и вопрос, как именно участники блока должны тратить свои оборонные бюджеты: некоторые страны недовольны тем, что Вашингтон навязывает им своё вооружение.

«Нельзя допустить, чтобы Пятая статья Устава НАТО (о коллективной обороне. — RT) превращалась под давлением Вашингтона в «статью F-35» (истребители-бомбардировщики производства компании Lockheed Martin. — RT), которая бы обязывала страны НАТО покупать американские вооружения», — заявила ранее глава Минобороны Франции Флоранс Парли.

Более того, европейские лидеры даже задаются вопросом о целесообразности существования блока. По словам Эммануэля Макрона, наблюдается «смерть мозга» альянса.

«Ввиду непостоянства нашего американского партнёра и нарастающего напряжения постепенно всё более весомой становится идея создания механизма европейской безопасности... Я бы добавил, что в какой-то момент нам придётся пересмотреть целесообразность существования НАТО. Мне кажется, что сейчас происходит смерть мозга НАТО. Надо трезво оценивать ситуацию», — подчеркнул он.

Комментируя слова политика, бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль отметила, что «очень сильная трещина» в альянсе ощущается с 2003 года, когда США готовились к вторжению в Ирак.

За более самостоятельную политику Европы выступила в январе и канцлер Германии Ангела Меркель. По её словам, ЕС следует не полагаться исключительно на США в вопросе безопасности, а развивать собственные военные возможности.

Вашингтон пытается создать в информационном пространстве образ защитников через блок НАТО, который сегодня уже не играет такую важную роль, считает военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

«НАТО — это узда европейских государств, и европейские государства хотят освободиться от этого, из-за этого пошли первые трещины по дискуссии, кто должен больше платить в НАТО, и США, придавив европейские государства, вызвали серьёзное отторжение», — сказал эксперт.