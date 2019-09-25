В поисках новых партнёров: в Польше раскритиковали сближение Словакии с Россией

Сотрудничество Словакии с Россией по проекту газопровода «Северный поток — 2» усугубляет раскол между странами «вышеградской группы» — Польшей, Чехией, Словакией и Венгрией. Такое мнение выразили специалисты Польского института международных отношений. В их докладе, с текстом которого ознакомился RT, отмечается, что Варшаве необходимо искать новых партнёров, чтобы противостоять возможному смягчению политики ЕС по отношению к Москве. Как отмечают российские эксперты, Польша приносит собственную экономическую выгоду в жертву солидарности с США, поэтому её и не устраивает подход Словакии, которая исходит из своих реальных интересов.

В Польском институте международных отношений (PISM) при правительстве республики раскритиковали подход Словакии к отношениям с Россией. По мнению аналитиков PISM, позиция Братиславы усугубляет раскол внутри «вышеградской группы» — союза Польши, Чехии, Словакии и Венгрии. При этом разладу больше всего способствует решение словацких властей сотрудничать с РФ по проекту газопровода «Северный поток — 2».

«Новая позиция Словакии по «Северному потоку — 2» усугубляет раскол среди стран «вышеградской четвёрки». Венгрия теперь не единственный участник группы, из-за которого она не может прийти к единой позиции», — говорится в докладе аналитического центра, с текстом которого ознакомился RT.

Авторы документа считают, что правительство Словакии вопреки позиции президента страны Зузаны Чапутовой реализует «политику разрядки» в отношении Москвы. Об этом, например, свидетельствуют заявления премьер-министра Петера Пеллегрини о готовности присоединиться к новому газопроводу.

«Словакия стремится сохранить за собой статус страны — транзитёра российского газа, поэтому она и выступила против строительства «Северного потока — 2». Однако в силу роста вероятности того, что проект будет доведён до конца, Пеллегрини отказывается от данного подхода», — поясняют сотрудники польского института.

В июне после рабочего визита в Россию Пеллегрини сообщил, что Словакия готовится стать частью «Северного потока — 2», когда газопровод начнёт действовать. Однако стоит отметить, что всего за месяц до этого он встретился с президентом США Дональдом Трампом и в совместном заявлении политики выступили против строительства «Северного потока — 2», назвав проект «геополитическим оружием».

Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне

Reuters

© Jonathan Ernst

«Исходят из трезвых интересов»

Стремление балансировать между Западом и Россией свойственно небольшим европейским странам, которые находятся между центрами силы и пытаются найти в этом преимущества, считает профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта.

В настоящий момент в Словакии осознают выгоду от участия в газовых проектах с Россией, отметил Почта в беседе с RT. Однако такая политика не устраивает соседнюю Польшу, ориентированную на интересы Соединённых Штатов.

«Польша приносит в жертву собственную экономическую выгоду для утопических политических целей, ради странной солидарности с США. С этих позиций в Варшаве осуждают Словакию, которая исходит из трезвых и реальных интересов», — рассказал эксперт.

Как пояснил RT директор Центра европейской информации, доцент МГИМО МИД России Николай Топорнин, сейчас Словакия получает топливо по газопроводу, идущему через Украину. Если подача газа сократится или полностью остановится, возникнут проблемы, придётся перекупать его у других стран. Здесь встаёт вопрос цены, логистики, инфраструктуры.

«Получается, что словакам выгоднее сразу присоединиться к «Северному потоку — 2». Поэтому у них нет необходимости примыкать к политизированной позиции Польши», — добавил он.

Варшава теряет союзников

Словакия и Россия, скорее всего, будут и дальше укреплять взаимоотношения в экономической сфере, считают польские аналитики. Исходя из этого, они предлагают Варшаве искать союзников за пределами «вышеградской группы», чтобы противостоять возможному смягчению политики Евросоюза в отношении Москвы.

«Несмотря на то что партии, представленные в правительстве Словакии, придерживаются разных мнений насчёт сотрудничества с Россией, весьма вероятно, что нынешний курс на разрядку будет сохраняться. В частности, потому, что его поддерживает словацкая общественность. В связи с этим Польше необходимо искать партнёров, выступающих против изменения политики ЕС в отношении России, за пределами «вышеградской четвёрки», — говорится в материале.

Среди участников «вышеградской группы» не только Словакия, но и Венгрия с Чехией высказываются за нормализацию отношений с Россией, а также поддерживают строительство газопроводов. Так, ранее президент Чехии Милош Земан заявил, что проект «Северный поток — 2» соответствует национальным интересам его республики.

«Северный поток — 2» для Чехии экономически выгоден. Понимаю огорчение наших польских друзей, потому что газопровод идёт по дну Балтийского моря. Из-за этого Польше нельзя получить плату за транзит. И уже совершенно точно я не вижу причин, почему «большой заокеанский брат» должен выступать на тему, должен или не должен этот газопровод служить своей цели», — сказал чешский лидер.

Между тем власти Венгрии потребовали от Евросоюза не препятствовать строительству «Турецкого потока». Более того, по словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, Будапешт выступает за диалог с Россией, основанный на взаимном доверии и уважении.

У традиционных союзников Польши более прагматичный подход к РФ, заметил политолог Юрий Почта. По его мнению, в Чехии, Венгрии и Словакии доминируют трезвость и ответственное поведение политиков.

«Во многих европейских странах осознают перспективы сотрудничества с таким влиятельным и богатым природными ресурсами соседом, как Россия. Только люди, живущие сиюминутными интересами, могут отказываться от этого ради похвалы или одобрения со стороны заокеанских политиков», — подчеркнул Почта.

Трубопровод «Северный поток-2»

Reuters

© Stine Jacobsen

Исторически стабильные отношения

Среди признаков потепления в словацко-российских отношениях польские исследователи называют «осмотрительную реакцию» Петера Пеллегрини на действия РФ, якобы направленные «против стран НАТО», и отказ от высылки российских дипломатов после инцидента в британском Солсбери, где произошло отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Словакия оказалась единственным государством «вышеградской группы», которое не приняло меры против России в знак солидарности с Лондоном.

«Хочу всех вас заверить, что Словакия будет поступать ответственно. Но, с другой стороны, мы декларировали ясно, что не будем поддаваться никакому давлению и делать излишние театральные жесты», — заявил по этому поводу словацкий премьер-министр.

Напомним, что в прошлом году Великобритания обвинила РФ в причастности к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, однако доказательств тому и конкретных улик до сих пор не было представлено.

«Спустя почти полтора года после событий в Солсбери с бывшим офицером российской военной разведки и его дочерью никакой вразумительной информации о ходе расследования инцидента российская сторона от официального Лондона так и не получила», — напомнили недавно в посольстве России в Великобритании.

Власти Словакии также поддержали возврат России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) и критиковали эффективность антироссийских санкций, добавили в Польском институте международных отношений.

В июле депутат Национального совета Словакии Петер Марчек отметил, что рестрикции против Москвы «оказывают негативный эффект на экономику не только Словакии, но и остальных стран ЕС». Он планировал внести в парламент республики проект резолюции об отмене санкций.

По словам словацкого премьер-министра Петера Пеллегрини, Братислава заинтересована в поисках новых возможностей для развития сотрудничества с Москвой, несмотря на существующую сложную международную политическую ситуацию. Российская сторона, в свою очередь, тоже открыта к диалогу.

«Хотел бы отметить, что между нашими странами сложились традиционно доверительные и дружеские отношения, это отражается и на хозяйственных связях. Считаем вашу страну одним из важных наших партнёров в сфере экономического взаимодействия», — заявил ранее президент РФ Владимир Путин во время встречи с Пеллегрини.

Российско-словацкие контакты характеризуются стабильностью. Достаточно длительное время между Москвой и Братиславой не было конфликтов, напомнил политолог Николай Топорнин.

«Со времён СССР отношения со Словакией, входившей ещё в состав Чехословакии, у нас были на позитивном уровне, не омрачались конфликтными событиями. Я бы охарактеризовал их в целом как ровные, стабильные, добрососедские, взаимовыгодные и в духе сотрудничества», — заключил эксперт.