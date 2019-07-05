В Словакии готовят резолюцию об отмене антироссйиских санкций

Короткая ссылка
Депутат Национального совета Словакии Петер Марчек сообщил в беседе с газетой «Известия» о планах внести в парламент страны резолюцию об отмене санкций против России.

Он подчеркнул, что «никто не говорит», что Словакия должна «отказаться от сотрудничества с США, Великобританией или другими западными странами», но при этом, по его мнению «недопустимо», чтобы страна находилась «в состоянии конфронтации с государством, с которым имеем плотные исторические, культурные, экономические, да и чисто человеческие связи».

Политик пояснил, что в резолюции, которая «находится в финальной стадии подготовки и будет представлена в течение двух месяцев», содержится призыв к отмене антироссийских санкций, «оказывающих негативный эффект на экономику» не только Словакии, «но и остальных членов Евросоюза».

В мае вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини заявил о необходимости снятия введённых против России санкций.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить