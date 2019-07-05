В Словакии готовят резолюцию об отмене антироссйиских санкций

Депутат Национального совета Словакии Петер Марчек сообщил в беседе с газетой «Известия» о планах внести в парламент страны резолюцию об отмене санкций против России.

Он подчеркнул, что «никто не говорит», что Словакия должна «отказаться от сотрудничества с США, Великобританией или другими западными странами», но при этом, по его мнению «недопустимо», чтобы страна находилась «в состоянии конфронтации с государством, с которым имеем плотные исторические, культурные, экономические, да и чисто человеческие связи».

Политик пояснил, что в резолюции, которая «находится в финальной стадии подготовки и будет представлена в течение двух месяцев», содержится призыв к отмене антироссийских санкций, «оказывающих негативный эффект на экономику» не только Словакии, «но и остальных членов Евросоюза».

В мае вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини заявил о необходимости снятия введённых против России санкций.