«Ни слова о присутствии американских ВС»: почему Словакия не намерена размещать на своей территории военные объекты США

Братислава выступает против строительства на территории страны американских военных объектов. Об этом сообщил председатель парламента Словакии Андрей Данко. По его словам, власти собираются прописать в новом оборонительном договоре с Вашингтоном запрет на временное или постоянное присутствие войск США на территории республики. Ранее стало известно, что Белый дом планирует модернизировать за свой счёт две словацкие авиабазы в обмен на право перебрасывать в Словакию войска. Как полагают эксперты, Братислава не соглашается на условия американской стороны, так как хочет сохранить независимость своего внешнеполитического курса и не намерена портить отношения с Россией.

Спикер парламента Словакии Андрей Данко заявил о недопустимости размещения в стране американских военных объектов и солдат.

«Мы будем настаивать, чтобы в новом договоре о сотрудничестве с США в сфере обороны не было ни слова о временном или постоянном присутствии в республике американских ВС», — отметил Данко.

Заявление об этом прозвучало в эфире Словацкого радио в преддверии заключения нового соглашения о сотрудничестве с Вашингтоном в военной области (Defense Cooperation Agreement, DCA).

Ранее на переговоры в Соединённые Штаты отправился министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак. Ключевая задача главы внешнеполитического ведомства — согласовать текст соглашения, который исключал бы размещение войск США.

В конце февраля 2019 года в словацком городе Кошице прошла конференция «бухарестской девятки» — восточноевропейских участников НАТО (Словакии, Чехии, Венгрии, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии, Румынии и Болгарии). В ходе панельной дискуссии Лайчак опроверг слухи о том, что Братислава ведёт тайные переговоры о строительстве в Словакии военных объектов США.

«Никакой базы не будет, пока мы сами этого не попросим у НАТО, мы партнёры в альянсе, а альянс не принимает решения, не посоветовавшись с нами. Это очень важно понимать», — сказал министр.

Председатель парламента Словакии Андрей Данко

globallookpress.com

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«Кабальные условия»

Словакия вступила в НАТО 29 марта 2004 года. Армия республики является постоянным участником учений альянса. На сайте посольства США в Словакии говорится, что Братислава участвует в укреплении «восточного фланга» военного блока.

Соединённые Штаты являются ведущим поставщиком вооружений в Словакию. В 2015 году Братислава заключила с США контракт на покупку девяти многоцелевых вертолётов H-60M Black Hawk за €261 млн. Это крупнейшее экспортное оружейное соглашение в постсоциалистической истории Словакии. Американские машины пришли на смену советским вертолётам Ми-17.

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Несмотря на сотрудничество с США, на протяжении 15 лет Словакия не может завершить переход на технические стандарты НАТО и продолжает использовать военную технику времён СССР. В частности, Братислава не вооружена средствами противовоздушной обороны, которые совместимы с современными комплексами ПВО западного производства.

Старший научный сотрудник Отдела Восточной Европы ИНИОН РАН Юлия Щербакова пояснила в беседе с RT, что Словакия вступила в НАТО, чтобы «обрести зонтик безопасности и получить вооружения альянса».

«Но в итоге переоснащение словацкой армии забуксовало. Главная причина — слабая экономика, которая не позволила увеличить военный бюджет и осуществить масштабные закупки военной техники и оборудования. Словакия, как и другие страны-члены альянса, не дотягивает до планки в 2% (обязательная в НАТО доля расходов на армию от ВВП. — RT)», — отметила эксперт.

В преддверии 15-летия членства Братиславы в НАТО посол США в Словакии Адам Стерлинг на страницах издания The Slovak Spectator призвал руководство страны усилить военное сотрудничество с Вашингтоном. В частности, Соединённые Штаты намерены вложить средства в модернизацию авиабаз Малацки и Слиач в рамках программы Европейской инициативы сдерживания (EDI).

В материалах посольства США в Словакии говорится о том, что совершенствование авиационной инфраструктуры должно удовлетворить «долгосрочные стратегические потребности» республики. На эти цели американцы пообещали выделить $105 млн. После модернизации, как обещают США, инфраструктура останется в собственности правительства Словакии. Однако Стерлинг отметил, что Братислава получит американские средства, если подпишет новый договор об оборонном сотрудничестве.

При этом дипломат не уточнил условия, которые выдвигают США. В беседе с RT эксперт РИСИ, доктор исторических наук Оксана Петровская заявила, что Вашингтон настаивает на фиксации в договоре с Братиславой права Пентагона на переброску и размещение в Словакии американских войск. Именно по этой причине Соединённые Штаты уговаривают власти республики согласиться на модернизацию авиабаз.

Военнослужащие армии США в Восточной Европе

Reuters

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«С 2014 года США планомерно усиливают военное присутствие в Европе под предлогом «сдерживания» России. Американцы рассчитывают использовать в своих целях инфраструктуру входящих в НАТО государств. В первую очередь речь идёт о Восточной Европе. Словакия — не исключение, и визит госсекретаря Майка Помпео в феврале 2019 года в Братиславу является ярким тому подтверждением», — отметила Петровская.

Эксперт полагает, что Вашингтон навязывает восточноевропейским союзникам «кабальные условия» в вопросе развёртывания американских войск. В частности, по её словам, вариант оборонного договора для Братиславы предусматривает возможность размещения армейских подразделений США на неопределённый срок.

«Причём расторгнуть данное соглашение Словакия сможет только спустя десять лет после его подписания. Также власти Словакии должны уведомить американцев о выходе из договора за 12 месяцев до его расторжения. Естественно, предложения США не понравились словакам. В Братиславе посчитали, что подписание договора может привести к потере суверенитета», — констатировал Петровская.

«Способ сохранить независимость»

Опрошенные RT эксперты полагают, что Словакия отказывается размещать американские базы из-за того, что не хочет портить отношения с Россией. По их мнению, заявление Данко свидетельствует о желании Братиславы проводить суверенную политику и минимизировать зависимость от США.

«В Словакии нет антиамериканских настроений в чистом виде. Но Братислава намного больше тяготеет к Европе и России, рассматривая сотрудничество с другими полюсами силы как способ сохранить независимость. Спикер словацкого парламента в очередной раз дал понять, что Братислава не намерена действовать в угоду чужим интересам», — отметила Щербакова.

Встреча Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо

РИА Новости

© Михаил Климентьев

По словам политолога, Словакия обладает небольшим политическим весом, но отказом от размещения американских баз республика пытается подчеркнуть свой статус равноправного участника Североатлантического договора. Кроме того, Братислава осознаёт масштаб негативных последствий проамериканской политики.

«Словаки пытаются придерживаться прагматичного курса. Экономика страны сильно зависит от поставок российских энергоресурсов. Несмотря на продолжающуюся конфронтацию Запада и России, словацкие политики воздерживаются от русофобских высказываний и резкой риторики в адрес Москвы», — сказала Щербакова.

В беседе с RT доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачёв заявил, что Братислава не относится к «русофобскому флангу». По этой причине, как пояснил эксперт, Словакия часто получает от Запада упрёки в пророссийской ориентации.

«В отличие от других европейских госдеятелей Данко неоднократно приезжал в Крым. Нынешний словацкий премьер-министр Петер Пеллегрини также лоялен Москве. Он сомневается в необходимости сохранения антироссийских санкций», — сообщил Трухачёв.

По словам эксперта, президент Словакии Зузана Чапутова является прозападным политиком, но её власть символична. Все ключевые вопросы решают парламент и правительство.

В свою очередь, Петровская придерживается несколько иной точки зрения. Она полагает, что в словацкой элите и обществе наблюдается серьёзное противоборство между сторонниками прозападного и пророссийского векторов развития. Однако, как считает эксперт, наибольший потенциал у тех, кто выступает на стороне Москвы и «ведёт за собой евроскептиков».

«Словакия в отличие от Чехии и Польши исторически ближе к Востоку. Это достаточно консервативная и патриархальная страна, которая привержена традиционным христианским ценностям. Несмотря на присутствие в руководстве страны либералов, подавляющее большинство граждан отрицательно относится к любому иностранному военному присутствию», — подытожила Петровская.