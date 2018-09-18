Курс на Москву: о чём будут говорить президент России Владимир Путин и премьер Венгрии Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 18 сентября посетит с рабочим визитом Москву, где проведёт переговоры с президентом России Владимиром Путиным. На повестке встречи — энергетика, другие вопросы двустороннего сотрудничества и актуальные международные проблемы. Визит Орбана в РФ проходит на фоне очередного обострения отношений между Будапештом и Брюсселем, однако, полагают эксперты, эта тема не станет главной. Чего ожидать от диалога российского и венгерского лидеров — выяснял RT.

18 сентября президент России Владимир Путин проведёт в Москве переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Венгерский лидер прибывает в российскую столицу второй раз за последние два месяца: 15 июля Путин принимал его в Кремле, а на следующий день Орбан присутствовал на финальном матче чемпионата мира по футболу. Тогда он заявил, что антироссийские санкции вредят отношениям между Москвой и Будапештом.

У Виктора Орбана в последние годы сложились напряжённые отношения с Евросоюзом, именно поэтому он старается найти для Венгрии опору за его пределами, рассказал в беседе с RT замдекана факультета международных отношений и зарубежного регионоведения ИАИ РГГУ Вадим Трухачёв.

«Первой такой опорой за пределами ЕС может быть Россия, откуда Венгрия получает большую часть энергоносителей, с помощью которой Будапешт может модернизировать свою атомную станцию и где можно сбывать венгерскую сельхозпродукцию», — уточнил эксперт.

Политолог напомнил, что, кроме РФ, Венгрия поддерживает отношения с Китаем и до недавнего времени развивала неплохие связи с Турцией.

Для России Венгрия — одна из немногих стран Евросоюза, которая идёт на диалог и последовательно высказывается за отмену ограничительных мер в отношении Москвы, отмечает Трухачёв.

«Фактически Венгрия для нас — это ворота в Евросоюз», — подчеркнул аналитик.

Педаль газа

Как информирует пресс-служба Кремля, в этот раз в центре внимания двух лидеров окажутся ключевые темы «дальнейшего развития российско-венгерского сотрудничества, а также актуальные международные вопросы». В свою очередь, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил накануне встречи, что Орбан и Путин сконцентрируются на вопросах «экономики и энергетики». В частности, по его словам, речь пойдёт об объёмах и ценах поставок газа после 2020 года, когда истекает действующий долгосрочный контракт на поставку голубого топлива в страну.

«У Венгрии заинтересованность в визите в Россию в немалой мере экономическая, в первую очередь — контракты по энергетическому сотрудничеству», — подчеркнул RT ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН Александр Стыкалин.

Венгрия нацелена на то, чтобы быть крупным газовым хабом в Центральной Европе. Поэтому, помимо российского газа, Будапешт намерен получать американский сжиженный газ, который будет доставляться на хорватский остров Крк. Об этом Петер Сийярто заявлял в начале сентября на переговорах с представителем правительства Хорватии.

Ранее, в феврале 2018 года, Виктор Орбан называл ещё один источник газа для своей страны — месторождение Neptun Deep на черноморском шельфе соседней Румынии. Инициативы Венгрии, Румынии, Болгарии, Австрии и Словакии по диверсификации потоков энергоносителей были положительно оценены американским руководством. 17 сентября этот вопрос стал ключевым на восточноевропейском Саммите трёх морей в Бухаресте, в котором принимает участие и Венгрия. Президент США Дональд Трамп направил на саммит приветственное письмо. Представляет страну на встрече министр энергетики США Рик Перри.

В свете этих планов энергетические связи Будапешта и Москвы требуют корректировки, отмечают эксперты. Однако Россия пока остаётся главным источником газа для Венгрии. Как заявил 17 сентября изданию Hungary Today Петер Сийярто, венгерская сторона намерена закупить у России в будущем году 4,3 млрд кубометров газа. Накануне визита в Москву своего шефа глава венгерского МИД провёл в российской столице переговоры с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером, обсудив расширение венгерских газохранилищ.

Газохранилище в Венгрии

Reuters

© Laszlo Balogh

Помимо газа, важную роль в развитии энергетического сотрудничества России и Венгрии играет атомная энергетика. Обе страны договорились ещё в 2014 году, что Росатом построит в центральноевропейской стране АЭС «Пакш-2». Однако лишь в прошлом году этот проект, преодолев сопротивление ЕС, был согласован.

Как отметил Трухачёв, на встрече Путина и Орбана наверняка будут подниматься такие темы, как энергоносители, «Северный поток — 2», «Турецкий поток» сотрудничество в атомной отрасли, а также политические вопросы, среди которых — необходимость противостоять давлению Евросоюза, с чем сталкивается теперь не только Россия, но и Венгрия.

Европейские проблемы

Визит Виктора Орбана в Москву проходит на фоне очередного осложнения отношений между Венгрией и ЕС. 12 сентября две трети депутатов Европарламента приняли резолюцию, в которой Будапешт обвиняется в нарушении основополагающих ценностей Евросоюза.

Это означает, что в соответствии с седьмой статьёй Лиссабонского договора против Венгрии могут быть применены санкции. Например, её могут лишить права голоса в собрании лидеров европейских стран в Совете ЕС, принимающем ключевые решения по поводу будущего Евросоюза.

Правда, для этого нужно согласие остальных членов интеграционного объединения, а Будапешт уже решила поддержать Варшава. Но «плохое поведение» Орбана будет обсуждаться на неформальном саммите ЕС в Зальцбурге 19 сентября, то есть на следующий день после встречи с Путиным. Партии Виктора Орбана Fidesz грозит также исключение из коалиции европейских умеренных консервативных партий — Европейской народной партии, куда Орбана принимал ещё Гельмут Коль.

По мнению Трухачёва, визит Орбана в Россию согласовывался, скорее всего, раньше, чем Европарламент решил «наказать» Будапешт за отказ принимать мигрантов и давление на структуры, связанные с Джорджем Соросом, однако данное решение придаёт встрече дополнительный колорит и выглядит как демонстративный жест со стороны венгерского премьера.

Инициатор голосования против Венгрии в Европарламенте Джудит Саргентини получает поздравления коллег

Reuters

© Vincent Kessler

Что касается стремления Венгрии в свете сложных отношений с ЕС заручиться поддержкой России, то такое желание может быть палкой о двух концах, так как для европейских чиновников подобный визит может носить негативный оттенок, считает аналитик.

«Это сигнал ЕС, что не все дороги ведут в Брюссель», — уточнил Трухачёв.

Другие вопросы

Внешнеполитическая повестка встречи российского и венгерского лидеров выйдет далеко за пределы отношений Венгрии и ЕС или России и Венгрии, считает Александр Стыкалин.

«Орбан — не тот человек, чтобы при возникновении трудностей сразу бежать к Путину и спрашивать, что делать. Он независимый внешнеполитический игрок. Орбан хочет узнать мнение России по каким-то внешнеполитическим вопросам», — подчёркивает политолог.

По мнению Стыкалина, Виктор Орбан захочет обсудить с Владимиром Путиным дело Скрипалей, а также обстановку на Украине.

«Это актуально, потому что Венгрия граничит с Украиной, и на территории последней живёт большая венгерская диаспора. Для них отношения с Украиной не менее приоритетны, чем отношения с Россией», — утверждает эксперт.

Надпись на украинском и венгерском языках на въезде в город Берегово в Закарпатье

© Sergiy Gudak / AFP

У Будапешта традиционно напряжённые отношения с Киевом. Из-за противоречий, касающихся украинского закона об образовании, который, как считают в Венгрии, ущемляет права этнических венгров на Украине, Будапешт блокирует заседания комиссии Украина — НАТО. 17 сентября руководитель комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко на заседании Евроатлантического форума в Киеве заявила, что Венгрия нацелена на создание в Закарпатской области венгерской национальной автономии, однако может «не рассчитывать» на то, что добьётся этого от Киева.

По словам Стыкалина, встреча Путина и Орбана будет носить информативный характер для обеих сторон.

«России эта встреча даст информацию о том, что собирается предпринять Орбан, чтобы урегулировать свой конфликт с ЕС», — подытожил эксперт.