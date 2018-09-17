«Проявили осторожность»: британская полиция не связывает новый инцидент в Солсбери с отравлением «Новичком»

Британская полиция не нашла признаков отравления нервно-паралитическим газом «Новичок» у двух человек, госпитализированных из ресторана в Солсбери вечером 16 сентября. Правоохранители сделали такой вывод после клинического обследования пострадавших. Ранее британские СМИ сообщили, что госпитализированные, вероятно, являются гражданами России, а наблюдаемые у них симптомы аналогичны признакам отравления нервно-паралитическим газом. Посольство России при этом пока не получило данных о гражданстве пострадавших. Эксперты убеждены, что в Великобритании идёт медийная кампания по дискредитации России и любой инцидент в Солсбери журналисты будут связывать с покушением на Скрипалей.

После госпитализации двух человек в Солсбери вечером 16 сентября, британские СМИ сразу выдвинули версию отравления «Новичоком». Так газета Daily Mail со ссылкой на источник в экстренных службах Великобритании, сообщила, что симптомы, наблюдавшиеся у пострадавших, схожи с отравлением нервно-паралитическим газом.

Инцидент произошёл вечером 16 сентября, около 18:45 по местному времени, когда из ресторана итальянской кухни Prezzo в Солсбери поступил звонок в скорую из-за резкого ухудшения самочувствия мужчины 40 лет и женщины 30 лет. После приезда врачей ресторан и окружающие районы были оцеплены полицией и поначалу там работали только люди в специальных защищённых костюмах, сообщает The Telegraph со ссылкой на свидетеля.

Тем не менее, уже через несколько часов стало известно, что госпитализация мужчины и женщины не связана с «Новичком». Об этом заявила полиция графства Уилтшир, в котором расположен город. Правоохранители отметили, что эти данные были получены после клинического обследования пострадавших.

«Теперь мы можем подтвердить, что нет никаких причин считать, что был задействован «Новичок». Они (пострадавшие. — RT) остаются в больнице под наблюдением», — говорится в заявлении.

В полиции подчеркнули, что на данный момент расследования неизвестно, является ли инцидент преступлением или нет. При этом все районы, которые поначалу были оцеплены, сейчас открыты, за исключением самого ресторана — там проводятся следственные мероприятия.

«Из-за недавних событий в городе и опасений, что пара подверглась воздействию неизвестного вещества, все аварийные службы проявили осторожность», — отметили в полиции.

По некоторой информации пострадавшими могут быть россияне. Об этом Daily Mail рассказала женщина, также находившаяся в ресторане. Однако в посольстве России в Великобритании отметили, что на запрос о пострадавших гражданах РФ в инциденте пока не ответили.

«Посольство этой ночью незамедлительно связалось как с правоохранительными органами в Лондоне, так и с полицией графства Уилтшир, чтобы подтвердить информацию о якобы наличии россиян среди пострадавших. Официального подтверждения от полиции пока нет», — сказал официальный представитель посольства.

Ресторан Prezzo находится в 300 метрах от ресторана Zizzi, где экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были в день отравления 4 марта. Глава муниципалитета Солсбери Мэттью Дин заметил, что после этого инцидента в часто происходят «ложные тревоги».

«Понимаю людей, обеспокоенных последним возможным инцидентом в Солсбери, но уже было несколько ложных тревог после отравления Скрипалей», — написал он в своём Twitter.

Understandably people concerned at latest possible incident in #Salisbury but there have been a number of false alarms since the #Skripal poisoning. Rightly the emergency services start with a highly precautionary approach until they know otherwise. — Matthew Dean (@MattDeanStPauls) 16 сентября 2018 г.

Любые инциденты в Солсбери будут использоваться для усиления подозрений против России, убеждён член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

«Я боюсь, что если кто-то случайно упадет и сломает ногу, то это может быть предметом для обсуждения в прессе, и для обвинений против нашей страны, и поводом для введения очередной порции санкций, потому что это тоже могут бездоказательно привязать к делу Скрипалей», — сказал он RT.

Безпалько подчеркнул, что в Великобритании проходит медийная кампания против России. «Возможные отравления людей, которые находятся в Солсбери, автоматически увязывают с той цепочкой событий, которая стала поводом для объявления санкций против нашей страны — а именно мифическое покушение на Скрипалей», — отметил эксперт.

Политика западных СМИ, которые во всех инцидентах в Солсбери сразу обвиняют Россию, будет продолжаться, уверен эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Эта русофобия застилает глаза даже тем, кто пишет заказные материалы, они начинают себя бояться и видят заговор с целью отравления даже там, где оснований для этого нет. Правила работы с отравляющими веществами говорят о том, что люди с ними по улицам не ходят. Она (эта тема. — RT) может уходить в тень и уступать место другим, но в целом русофобия всегда будет свойственна западным странам», — отметил Брутер.

Он добавил, что это связано с восприятием западным миром России как «реальной» опасности.

«Пример дезинформации»

Отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери произошло 4 марта. Они были обнаружены в бессознательном состоянии около своего дома. Скрипалей госпитализировали в тяжёлом состоянии, а по результатам анализа в химической лаборатории вещество, которым они были отравлены, якобы идентифицировано как советский нервно-паралитический яд А-234 («Новичок»).

Позже, 5 сентября Скотланд Ярд опубликовал снимки с видеокамер, где запечатлены двое мужчин на улицах Солсбери. По версии следствия, эти двое — сотрудники российской разведки Руслан Боширов и Александр Петров. Именно они, считает Лондон, отравили Скрипалей. 13 сентября они дали интервью главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян, в котором заявили, что не имеют никакого отношения ни к отравлению Сергея и Юлии, ни к российской разведке.

Россия причастность к делу Скрипалей отрицает и неоднократно отмечала, что Соединённое Королевство отказывает российским консульским сотрудникам во встрече со Скрипалями и не сотрудничает с правоохранительными органами из России для более объективного расследования. Так, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала представленные Великобританией сведения о подозреваемых в отравлении Скрипалей дезинформацией и попыткой привлечь внимание международного сообщества.

«Очередной выхлоп, который произошёл 5 сентября в Лондоне, очередная попытка привлечь внимание международного сообщества, и государств, и общественных организаций, и журналистов к этим фотографиям и выдать их за фотографии людей, имеющих отношение к российским государственным органам — это классический пример дезинформации», — сказала она.