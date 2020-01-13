Оборонительный ответ: в НАТО анонсировали меры по защите от российских ракет

В 2020 году НАТО собирается работать над системами ПВО и ПРО, обычными типами вооружения и повышением боевой готовности — в ответ на «размещение в Европе комплексов «Искандер-М» с баллистической ракетой 9М729». Об этом сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг. Напомним, что именно этот вид крылатых ракет, якобы нарушающий Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, послужил предлогом для одностороннего выхода США из соглашения. Причём военные атташе стран НАТО проигнорировали брифинг Минобороны России, на котором доказывалось, что технические характеристики снаряда не подпадают под действие ДРСМД. Кроме того, никаких подтверждений развёртывания ракетных комплексов с 9М729 в Европейской части страны от российских официальных лиц не поступало. Как считают эксперты, НАТО пытается поддерживать русофобские настроения внутри блока для обоснования своего существования.

НАТО в 2020 году ответит на размещение российских комплексов «Искандер-М» с ракетой типа 9М729, из-за которой Соединённые Штаты Америки обвинили Россию в якобы нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и вышли из соглашения. Об этом сообщает немецкий телеканал N-TV.

«Что касается SSC-8 (9М729), мы будем работать над системами противовоздушной и противоракетной обороны, над традиционными вооружениями, повышением боевой готовности и увеличением времени предупреждения», — заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Он добавил, что министры обороны стран НАТО уже достигли консенсуса относительно предстоящих ответных действий. По его словам, ответ альянса на размещение ракет типа 9М729 будет «соразмерным и оборонительным».

Как считает Столтенберг, этот тип вооружений является «частью российской стратегии» в активном инвестировании средств«в новую современную технику, в том числе, в новые современные ядерные вооружения». При этом НАТО не намерено размещать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе, заметил генсек.

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Стоит отметить, что никаких сообщений о размещении в европейской или других частях страны комплексов «Искандер-М» с ракетой 9М729 со стороны российских официальных лиц не поступало.

Кроме того, в декабре 2019 года начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов, выступая перед иностранными военными атташе, заявил, что усиление военной активности НАТО на западных рубежах России, а также характер проводимых учений свидетельствуют о подготовке альянса к полномасштабному конфликту.

«Действия альянса усиливают напряжённость и снижают уровень безопасности на линии соприкосновения Россия — НАТО. Снижение рисков опасных инцидентов в военной сфере должно оставаться важнейшим направлением диалога между Россией с одной стороны, США и НАТО — с другой», — пояснял он.

Напомним, что в 2 августа 2019-го прекратил своё существование Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Вашингтон вышел из соглашения в одностороннем порядке, обвинив Москву в его нарушении. Согласно ДРСМД, подписанному 8 декабря 1987 года, страны договорились полностью уничтожить ракеты наземного базирования, дальность полёта которых составляла от 500 до 5500 км, и пусковые установки. Однако в последние годы в Соединённых Штатах утверждали, что ракета 9М729 нарушает договорённости.

При этом военные атташе США и ряда других стран НАТО проигнорировали брифинг Минобороны России, на котором раскрывались технические характеристики снаряда. В российском ведомстве отмечали, что максимальная дальность полёта 9М729 составляет 480 км.

При этом менее чем через три недели после прекращения действия ДРСМД Вашингтон провёл лётные испытания крылатой ракеты, которая ранее подпадала под запрет: её дальность превышает 500 км. Ещё один этап проверки такого вооружения был проведён 12 декабря.

Военная техника армии Словакии во время военных учений стран НАТО Silver Arrow в Латвии

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«Именно НАТО усиливает свою группировку и активности у границ России»

Член-корреспондент Академии военных наук, политолог Сергей Судаков заметил, что США вышли из ДРСМД «под совершенно надуманным предлогом», а генсек НАТО руководствуется тем же курсом, что и США.

«Стоит напомнить, что именно НАТО усиливает свою группировку и активности у границ России. Это стоит воспринимать исключительно как недружественные и агрессивные действия по отношению к России. Мы же размещаем комплексы на своей суверенной территории. В ответ на это западные коллеги могут выстраивать новую систему ракетной безопасности, это их право. Но таким образом они не развяжут гонку вооружений. Такие заявления — очередная провокация, направленная на поддержание русофобских настроений внутри НАТО», — заявил собеседник RT.

В свою очередь, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин указал, что вся критика в отношении России необходима альянсу лишь для последовательного обоснования собственных действий.

«На самом деле, ситуация напоминает русскую поговорку про соринку и бревно в глазу. Дело в том, что под нарушение договора подходят американские беспилотники, которые сами могут нести ракеты и выступать в качестве ракет. Очевидно, что слова Столтенберга — не конкретно позиция кого-то из членов альянса. Но Йенс Столтенберг и не может сказать ничего другого, он главное лицо в НАТО. НАТО — организация, которая создавалась для сдерживания России. Без какой-то угрозы альянс не нужен», — подчеркнул эксперт в беседе с RT.