Лавров заявил о попытках Макрона изменить русофобские настроения в ЕС

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон и другие европейские лидеры предпринимают попытки изменить русофобские настроения в Европейском союзе.
Лавров заявил о попытках Макрона изменить русофобские настроения в ЕС
  • Президент Франции Эммануэль Макрон
  • Reuters

Об этом он сказал в интервью программе «Большая игра», фрагмент которой был показан на Первом канале.

«Русофобия зашкаливает. Я не раз говорил уже, что к огромному сожалению позиция и НАТО, и Евросоюза по отношению к России определяется достаточно агрессивным, шумным русофобским меньшинством», — цитирует его ТАСС.

Лавров также добавил, что для дипломатии очень важно изменить подобный нарратив.

«И это пытается сделать президент Франции, это пытаются сделать целый ряд других лидеров стран — членов НАТО и Евросоюза», — отметил российский министр.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала русофобией идею признать Россию «спонсором терроризма».

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