Лавров заявил о попытках Макрона изменить русофобские настроения в ЕС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон и другие европейские лидеры предпринимают попытки изменить русофобские настроения в Европейском союзе.

Об этом он сказал в интервью программе «Большая игра», фрагмент которой был показан на Первом канале.

«Русофобия зашкаливает. Я не раз говорил уже, что к огромному сожалению позиция и НАТО, и Евросоюза по отношению к России определяется достаточно агрессивным, шумным русофобским меньшинством», — цитирует его ТАСС.

Лавров также добавил, что для дипломатии очень важно изменить подобный нарратив.

«И это пытается сделать президент Франции, это пытаются сделать целый ряд других лидеров стран — членов НАТО и Евросоюза», — отметил российский министр.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала русофобией идею признать Россию «спонсором терроризма».