Захарова назвала русофобией идею признать Россию «спонсором терроризма»

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Инициатива сенаторов США о возможности признания России «спонсором терроризма» не поддаётся логике, заявила на брифинге официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Захарова назвала русофобией идею признать Россию «спонсором терроризма»
  • РИА Новости

«Всё, что творится в конгрессе и сенате, живёт своей какой-то странной жизнью в контексте России. Это не поддаётся ни анализу, ни логике. Это называется одним глобальным словом: русофобская политика в собственных конъюнктурных даже не интересах, а целях», — сказала она.

Дипломат не стала увязывать одобрение комитетом по иностранным делам данной инициативы с визитом в Вашингтон главы российского Министерства иностранных дел Сергея Лаврова.

Проект обязывает госсекретаря определить, следует ли считать Россию «страной — спонсором терроризма». 

Политолог Александр Асафов в беседе с RT прокомментировал идею.

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