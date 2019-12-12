Захарова назвала русофобией идею признать Россию «спонсором терроризма»
- РИА Новости
«Всё, что творится в конгрессе и сенате, живёт своей какой-то странной жизнью в контексте России. Это не поддаётся ни анализу, ни логике. Это называется одним глобальным словом: русофобская политика в собственных конъюнктурных даже не интересах, а целях», — сказала она.
Дипломат не стала увязывать одобрение комитетом по иностранным делам данной инициативы с визитом в Вашингтон главы российского Министерства иностранных дел Сергея Лаврова.
Проект обязывает госсекретаря определить, следует ли считать Россию «страной — спонсором терроризма».
Политолог Александр Асафов в беседе с RT прокомментировал идею.