Сенат США рассмотрит проект о признании России «спонсором терроризма»

Комитет по иностранным делам сената США одобрил законопроект о возможности признания России «спонсором терроризма». Об этом сообщила директор по связям с общественностью и прессой председателя комитета Сюзанна Рэсс.

По её словам, инициатива «обязывает госсекретаря определить, следует ли считать Российскую Федерацию страной — спонсором терроризма».

Кроме того, в документе идёт речь о том, чтобы объявить иностранными террористическими организациями вооружённые формирования на востоке Украины.

Теперь проект будет рассматриваться сенатом в полном составе. В случае принятия документа руководитель Госдепартамента должен в течение 90 дней представить законодателям решение.

Список государств — спонсоров терроризма формируется внешнеполитическим ведомством США. В настоящее время в него входят Иран, КНДР, Сирия и Судан.

Подробнее о возможном внесении России в перечень — в материале RT.