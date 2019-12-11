Сенат США рассмотрит проект о признании России «спонсором терроризма»
- Reuters
По её словам, инициатива «обязывает госсекретаря определить, следует ли считать Российскую Федерацию страной — спонсором терроризма».
Кроме того, в документе идёт речь о том, чтобы объявить иностранными террористическими организациями вооружённые формирования на востоке Украины.
Теперь проект будет рассматриваться сенатом в полном составе. В случае принятия документа руководитель Госдепартамента должен в течение 90 дней представить законодателям решение.
Список государств — спонсоров терроризма формируется внешнеполитическим ведомством США. В настоящее время в него входят Иран, КНДР, Сирия и Судан.
Подробнее о возможном внесении России в перечень — в материале RT.