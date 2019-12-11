Эксперт оценил проект в США о признании России «спонсором терроризма»

Короткая ссылка
Анна Лушникова
Политолог Александр Асафов прокомментировал RT одобрение комитетом по иностранным делам сената США законопроекта о возможности признания России «спонсором терроризма».

«Созданный миф о плохой России, как об основной угрозе, позволял выстраивать риторику мобилизации и объединения в рамках блока НАТО. И это хорошо работало. Но очевидно, что этот тренд теряет актуальность и привлекательность для обывателей и, что важно, для союзников США. Заставить их платить деньги, участвовать в совместных делах уже очень сложно. Российскую историю надо обновлять», — считает эксперт.

Он также отметил, что Соединённые Штаты радикализуют эту повестку сознательно, «потому что такая инициатива в случае прохождения гарантирует им полный успех».

«Но, даже если она не пройдёт, то оставит широкий медийный след. То есть задача тут связать два объекта — нашу страну и терроризм. Тем не менее, безусловно, есть надежда на резкую реакцию со стороны России», — заключил Асафов.

Ранее комитет по иностранным делам сената США одобрил законопроект о возможности признания России «спонсором терроризма».

Отмечается, что инициатива «обязывает госсекретаря определить, следует ли считать Российскую Федерацию страной — спонсором терроризма».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить