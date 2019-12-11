Эксперт оценил проект в США о признании России «спонсором терроризма»

Политолог Александр Асафов прокомментировал RT одобрение комитетом по иностранным делам сената США законопроекта о возможности признания России «спонсором терроризма».

«Созданный миф о плохой России, как об основной угрозе, позволял выстраивать риторику мобилизации и объединения в рамках блока НАТО. И это хорошо работало. Но очевидно, что этот тренд теряет актуальность и привлекательность для обывателей и, что важно, для союзников США. Заставить их платить деньги, участвовать в совместных делах уже очень сложно. Российскую историю надо обновлять», — считает эксперт.

Он также отметил, что Соединённые Штаты радикализуют эту повестку сознательно, «потому что такая инициатива в случае прохождения гарантирует им полный успех».

«Но, даже если она не пройдёт, то оставит широкий медийный след. То есть задача тут связать два объекта — нашу страну и терроризм. Тем не менее, безусловно, есть надежда на резкую реакцию со стороны России», — заключил Асафов.

Ранее комитет по иностранным делам сената США одобрил законопроект о возможности признания России «спонсором терроризма».

Отмечается, что инициатива «обязывает госсекретаря определить, следует ли считать Российскую Федерацию страной — спонсором терроризма».