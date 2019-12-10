Экс-глава МИД Австрии оценила заявление Макрона о «смерти мозга» НАТО

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль оценила заявление президента Франции Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО.

По её словам, вопрос о кризисе в НАТО, который поднял Макрон, — не первый.

«Я очень хорошо помню 2002—2003 годы, когда США готовились к вторжению в Ирак. Некоторые страны НАТО сразу сказали: «Да, мы поддерживаем это». Это были Великобритания, Польша и Чехия. Но не Франция и Германия. Я хорошо помню, как в то время, весной 2003 года, уже ощущалась очень сильная трещина в НАТО», — сказала Кнайсль.

Она выразила мнение, что Макрон «немного позаимствовал эту мысль у Шарля де Голля», который критиковал доминирующую роль НАТО и отстаивал ориентацию на Европу.

Вместе с тем экс-глава министерства отметила, что накануне 2020 года, когда стоят иные задачи в отношении ЕС и России, такие действия уже неактуальны.

«И смерть мозга, по-моему, ещё хуже, чем полная смерть, потому что если у кого-то умер мозг, то кто-то другой ещё должен решить, пора ли выключать оборудование или нет», — заключила Кнайсль.

Ранее президент США Дональд Трамп перед переговорами с премьером Италии Джузеппе Конте на полях саммита НАТО заявил, что Макрон взял обратно свои слова о «смерти мозга» НАТО.

В начале ноября Макрон констатировал у НАТО «смерть мозга». По его мнению, Европа должна начать думать о себе как о самостоятельной геополитической силе.

Позднее он заявил, что не стыдится своих высказываний, поскольку они позволили запустить важные дискуссии о положении дел в блоке.