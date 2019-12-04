Трамп заявил, что Макрон взял обратно свои слова о «смерти мозга» НАТО

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Президент Франции Эммануэль Макрон взял обратно свои слова о «смерти мозга» НАТО, заявил американский лидер Дональд Трамп перед переговорами с премьером Италии Джузеппе Конте на полях саммита НАТО.
Трамп заявил, что Макрон взял обратно свои слова о «смерти мозга» НАТО
  • Reuters

По его словам, альянс сейчас занимает самую сильную позицию за всю историю.

«Вчера я провёл переговоры с президентом Франции. Он взял обратно свои высказывания о НАТО. Он видит, что произошло и происходит, как страны усиливаются», — цитирует Трампа ТАСС.

Сам Макрон ранее заявил, что не стыдится своих высказываний о НАТО, поскольку они позволили запустить важные дискуссии о положении дел в блоке.

В начале ноября Макрон констатировал у НАТО «смерть мозга» и призвал Европу начать думать о себе как о самостоятельной геополитической силе.

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