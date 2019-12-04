Макрон заявил, что не стыдится заявлений о «смерти мозга» НАТО

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не стыдится своих высказываний о «смерти мозга» НАТО, поскольку они позволили запустить важные дискуссии о положении дел в альянсе.
Макрон заявил, что не стыдится заявлений о «смерти мозга» НАТО
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС.

«Я совершенно их (слов. — RT) не стыжусь, потому что они позволили запустить дискуссии, которые были совершенно необходимы», — сказал Макрон по прибытии на встречу глав государств и правительств стран НАТО.

Также президент отметил необходимость устранить разногласия в альянсе, приступить к стратегическим обсуждениям и прояснить, как «сообща противостоять международному терроризму».

Ранее глава Минобороны Франции Флоранс Парли назвала заявление Макрона о «смерти мозга» НАТО стремлением побудить членов альянса к дискуссии.

В начале ноября Макрон констатировал у НАТО «смерть мозга». По его мнению, Европа должна начать думать о себе как о самостоятельной геополитической силе.

Как пояснил президент, его высказывание было полезным сигналом для альянса

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