Глава МИД Норвегии заявила об отсутствии признаков «комы» НАТО

Глава МИД Норвегии Ине Эриксен Сёрейде заявила, что не наблюдает признаков «комы» НАТО, несмотря на «слухи» о разногласиях внутри альянса, и считает коллективную безопасность внутри организации «сильнее», чем несколько лет назад.

«Европейская безопасность, однако, остаётся неразрывно связанной с состоянием трансатлантического союза. Слухи о неизбежном крахе НАТО весьма популярны сегодня. Да, в НАТО есть проблемы, но... признаков того, что альянс в состоянии комы, нет», — приводит её заявление на Берлинской конференции по безопасности РИА Новости.

При этом, по её словам, главная сила НАТО — в политическом единстве.

«Наша военная сила опирается на политическое единство. В экстремальных ситуациях это позволяет нам рисковать жизнями наших солдат для защиты друг друга», — подчеркнула глава норвежского МИД.

Она также высоко оценила роль США в альянсе, назвав немыслимым существование альянса без Вашингтона.

«Хоть у нас и есть расхождения с США по таким вопросам, как климат и торговля, в вопросах обороны и безопасности лидерство США в Европе жизненно важно. И я должна сказать, что вовлечённость США в Европе... даже выше, чем была раньше», — отметила Сёрейде.

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал НАТО адаптироваться к современным вызовам.

7 ноября лидер Франции Эммануэль Макрон признал, что у НАТО «смерть мозга» и Европа больше не может рассчитывать на военную помощь США.