В Минобороны опровергли нарушение российским самолётом границ Эстонии

Министерство обороны России опровергает заявления Эстонии о нарушении границы российским истребителем-бомбардировщиком Су-34. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Как указали военные, самолёт 23 сентября выполнил плановый перелёт по согласованному маршруту в Калининградскую область над нейтральными водами Балтийского моря.

При этом в Минобороны подчеркнули, что экипаж самолёта находился на связи, в том числе с эстонскими диспетчерами.

«Полёт российского самолёта осуществлён в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля», — говорится в сообщении.

Ранее в Главном штабе Сил обороны Эстонии заявили, что истребитель Су-34 ВКС России нарушил воздушную границу страны.

По заявлению эстонских военных, самолёт вечером 23 сентября «без разрешения вошёл в воздушное пространство республики в районе острова Вайндлоо» и находился там менее минуты.

В середине сентября в Бельгии сообщили, что бельгийские самолёты «перехватили» российские Ту-160 и Су-27 над Балтийским морем.

Позднее в Минобороны России отметили, что российские самолёты выполнили плановый полёт над нейтральными водами Балтийского моря.