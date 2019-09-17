ВВС Бельгии заявили о перехвате российских Ту-160 и Су-27 над Балтикой

Самолёты ВВС Бельгии «перехватили» российские Ту-160 и Су-27 над Балтийским морем. Об этом заявили в пресс-службе ВВС.

«Сегодня два F16 ВВС Бельгии из состава миссии НАТО перехватили два российских Tу-160 и два российских Су-27 над Балтийским морем», — говорится в сообщении в Twitter.

Today two @BeAirForce#F16 of #NATO's #BAP mission intercepted two Russian #TU160 Blackjack and two Russian #SU27 Flanker above the Baltic Sea. It was the first scramble for the Belgian detachment which is safeguarding the Baltic airspace since the 3th of september. #WeareNATOpic.twitter.com/WK91ZvVTzU — Belgian Air Force🇧🇪 (@BeAirForce) September 17, 2019

В начале августа в Командовании воздушно-космической обороны Северной Америки заявили, что самолёты F-22 и Hornet CF-18 сопроводили два бомбардировщика ВКС России возле Аляски.

5 июня в США сообщили, что российский Су-35 три раза перехватил над Средиземным морем американский разведывательный самолёт P-8A Poseidon.

В Минобороны России отвергли заявления США, подчеркнув, что все полёты осуществлялись в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Подробнее — в материале RT.