ВВС Бельгии заявили о перехвате российских Ту-160 и Су-27 над Балтикой

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Самолёты ВВС Бельгии «перехватили» российские Ту-160 и Су-27 над Балтийским морем. Об этом заявили в пресс-службе ВВС.
ВВС Бельгии заявили о перехвате российских Ту-160 и Су-27 над Балтикой
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

«Сегодня два F16 ВВС Бельгии из состава миссии НАТО перехватили два российских Tу-160 и два российских Су-27 над Балтийским морем», — говорится в сообщении в Twitter.

В начале августа в Командовании воздушно-космической обороны Северной Америки заявили, что самолёты F-22 и Hornet CF-18 сопроводили два бомбардировщика ВКС России возле Аляски.

5 июня в США сообщили, что российский Су-35 три раза перехватил над Средиземным морем американский разведывательный самолёт P-8A Poseidon.

В Минобороны России отвергли заявления США, подчеркнув, что все полёты осуществлялись в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Подробнее — в материале RT.

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