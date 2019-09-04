СМИ обнаружили секретную базу США в Эстонии

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Команда проекта журналистских расследований Эстонского телевидения «Очевидец» обнаружила секретное американское спецподразделение на территории Эстонии.

Об этом сообщает портал Эстонской телерадиовещательной корпорации (ERR).

Одна из авторов передачи в документах Минобороны США обнаружила данные о том, что Вашингтон выделит Эстонии $15,7 млн на содержание «специфического объекта». 

В СМИ на протяжении нескольких лет появлялись сообщения о том, что в странах Балтии будет на постоянной основе размещаться спецназ США, но эти данные «всегда опровергались».

Отмечается, что сотрудникам проекта «потребовалось почти полгода переговоров, чтобы оказаться на секретной базе», местоположение которой журналистам раскрывать запретили.

Указывается, что для нужд американского подразделения, находящегося в Эстонии с 2014 года, построят тренировочную базу.

Ранее глава МИД Эстонии заявил о желании Таллина укрепить военное сотрудничество с Соединёнными Штатами.

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