Главы Минобороны США и Эстонии обсудили «российскую угрозу» Прибалтике
- globallookpress.com
Об этом сообщили в пресс-службе Пентагона.
«Лидеры обсудили взаимную заинтересованность в будущем НАТО и обеспокоенности в области безопасности, в том числе Россию и ту непосредственную угрозу, которую она представляет для балтийских государств», — говорится в пресс-релизе.
В ходе встречи Эспер высоко оценил «твёрдую приверженность Эстонии сдерживанию российской агрессии», а также поддержку страны укрепления НАТО и продвижения двусторонних интересов.
Ранее глава МИД Польши Яцек Чапутович назвал Россию угрозой Евросоюзу и странам Прибалтики.