Главы Минобороны США и Эстонии обсудили «российскую угрозу» Прибалтике

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Глава Пентагона Марк Эспер и министр обороны Эстонии Юри Луйк в ходе встречи в Вашингтоне обсудили будущее НАТО, а также вопросы безопасности на фоне «угрозы», которая представляет Россия для стран Прибалтики.
Главы Минобороны США и Эстонии обсудили «российскую угрозу» Прибалтике
  • globallookpress.com

Об этом сообщили в пресс-службе Пентагона.

«Лидеры обсудили взаимную заинтересованность в будущем НАТО и обеспокоенности в области безопасности, в том числе Россию и ту непосредственную угрозу, которую она представляет для балтийских государств», — говорится в пресс-релизе.

В ходе встречи Эспер высоко оценил «твёрдую приверженность Эстонии сдерживанию российской агрессии», а также поддержку страны укрепления НАТО и продвижения двусторонних интересов.

Ранее глава МИД Польши Яцек Чапутович назвал Россию угрозой Евросоюзу и странам Прибалтики.

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