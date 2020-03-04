Главы Минобороны США и Эстонии обсудили «российскую угрозу» Прибалтике

Глава Пентагона Марк Эспер и министр обороны Эстонии Юри Луйк в ходе встречи в Вашингтоне обсудили будущее НАТО, а также вопросы безопасности на фоне «угрозы», которая представляет Россия для стран Прибалтики.

Об этом сообщили в пресс-службе Пентагона.

«Лидеры обсудили взаимную заинтересованность в будущем НАТО и обеспокоенности в области безопасности, в том числе Россию и ту непосредственную угрозу, которую она представляет для балтийских государств», — говорится в пресс-релизе.

В ходе встречи Эспер высоко оценил «твёрдую приверженность Эстонии сдерживанию российской агрессии», а также поддержку страны укрепления НАТО и продвижения двусторонних интересов.

Ранее глава МИД Польши Яцек Чапутович назвал Россию угрозой Евросоюзу и странам Прибалтики.