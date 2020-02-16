Глава МИД Польши назвал Россию угрозой для ЕС

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович назвал Россию угрозой Евросоюзу.

Об этом он заявил на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Когда вы смотрите на Восток, это пространство организовано одним игроком — Россией. Поэтому мы говорим здесь скорее о защите, потому что со стороны России исходит угроза Европейскому союзу и ряду стран — членов ЕС: странам Прибалтики, Эстонии, Польше, Румынии», — приводит РИА Новости слова польского министра.

По его словам, «Россия доказала, что она использует силу, чтобы преследовать свои национальные интересы».

Ранее в Варшаве заявили, что польский и российский министры иностранных дел Яцек Чапутович и Сергей Лавров проведут встречу в ближайшее время. Позже в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что подготовка такой встречи не ведётся.