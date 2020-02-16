Глава МИД Польши назвал Россию угрозой для ЕС

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Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович назвал Россию угрозой Евросоюзу.
Глава МИД Польши назвал Россию угрозой для ЕС
  • Reuters

Об этом он заявил на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Когда вы смотрите на Восток, это пространство организовано одним игроком — Россией. Поэтому мы говорим здесь скорее о защите, потому что со стороны России исходит угроза Европейскому союзу и ряду стран — членов ЕС: странам Прибалтики, Эстонии, Польше, Румынии», — приводит РИА Новости слова польского министра. 

По его словам, «Россия доказала, что она использует силу, чтобы преследовать свои национальные интересы».

Ранее в Варшаве заявили, что польский и российский министры иностранных дел Яцек Чапутович и Сергей Лавров проведут встречу в ближайшее время. Позже в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что подготовка такой встречи не ведётся.

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