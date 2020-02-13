МИД России не прорабатывает встречу Лаврова с польским министром

Короткая ссылка
Министерство иностранных дел России сообщило, что встреча главы российского МИД Сергея Лаврова и его польского коллеги Яцека Чапутовича не готовится. 
МИД России не прорабатывает встречу Лаврова с польским министром
  • © Komsomolskaya Pravda
  • globallookpress.com

Об этом информирует РИА Новости

«(Встреча. — RT) не прорабатывается», — заявили в российском министерстве.

Ранее пресс-секретарь президента Польши Блажей Спыхальский заявил, что Чапутович и Лавров встретятся «в ближайшее время».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить