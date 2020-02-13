МИД России не прорабатывает встречу Лаврова с польским министром

Министерство иностранных дел России сообщило, что встреча главы российского МИД Сергея Лаврова и его польского коллеги Яцека Чапутовича не готовится.

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Об этом информирует РИА Новости. «(Встреча. — RT) не прорабатывается», — заявили в российском министерстве. Ранее пресс-секретарь президента Польши Блажей Спыхальский заявил, что Чапутович и Лавров встретятся «в ближайшее время».