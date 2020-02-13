МИД России не прорабатывает встречу Лаврова с польским министром
Министерство иностранных дел России сообщило, что встреча главы российского МИД Сергея Лаврова и его польского коллеги Яцека Чапутовича не готовится.
- © Komsomolskaya Pravda
- globallookpress.com
Об этом информирует РИА Новости.
«(Встреча. — RT) не прорабатывается», — заявили в российском министерстве.
Ранее пресс-секретарь президента Польши Блажей Спыхальский заявил, что Чапутович и Лавров встретятся «в ближайшее время».
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