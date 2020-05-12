В стратегии нацбезопасности Польши политику России назвали угрозой

Главной угрозой для Польши является «неоимперская политика» России, говорится в новой Стратегии национальной безопасности республики, которую 12 мая утвердил польский лидер Анджей Дуда.

«Самой серьёзной угрозой является неоимперская политика властей Российской Федерации, проводимая с помощью военной силы», — говорится в документе.

Там отмечается, что «агрессия против Грузии», «аннексия Крыма» и «деятельность на Восточной Украине» нарушили принципы международного права и подорвали основы европейской системы безопасности.

«Российская Федерация интенсивно развивает свои наступательные военные возможности», — указывается в документе.

Как отмечается в стратегии, следует полагать, что Россия «продолжит политику подрыва существующего международного порядка, основанного на международном праве, с целью восстановления сфер влияния».

По словам главы Бюро национальной безопасности Польши Павла Солоха, подобный подход был принят в результате «детального анализа действий России».

«Мы демонстрируем позицию, которая есть в официальных документах НАТО. Мы хотим вести диалог с Россией, но перед этим действуем так, чтобы показать наши возможности в сфере обороны и сдерживания», — цитирует ТАСС Солоха.

Ранее президент Польши Дуда заявлял, что не считает Россию врагом НАТО. По итогам саммита альянса он отметил, что Россия является соседом, с которым НАТО не всегда соглашается, считая некоторые действия недопустимыми.

Позднее Дуда заявлял, что Россия является «агрессором на Украине» и проводит очень агрессивную политику.

Как отмечал российский лидер Владимир Путин, все прекрасно понимают, что Россия не собирается ни на кого нападать, а «российская угроза» является выдумкой.

Россия неоднократно подчёркивала, что не является стороной Минских соглашений и внутриукраинского конфликта и выступает за скорейшее разрешение кризиса на Украине.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.