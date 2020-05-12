В стратегии нацбезопасности Польши политику России назвали угрозой
- globallookpress.com
«Самой серьёзной угрозой является неоимперская политика властей Российской Федерации, проводимая с помощью военной силы», — говорится в документе.
Там отмечается, что «агрессия против Грузии», «аннексия Крыма» и «деятельность на Восточной Украине» нарушили принципы международного права и подорвали основы европейской системы безопасности.
«Российская Федерация интенсивно развивает свои наступательные военные возможности», — указывается в документе.
Как отмечается в стратегии, следует полагать, что Россия «продолжит политику подрыва существующего международного порядка, основанного на международном праве, с целью восстановления сфер влияния».
По словам главы Бюро национальной безопасности Польши Павла Солоха, подобный подход был принят в результате «детального анализа действий России».
«Мы демонстрируем позицию, которая есть в официальных документах НАТО. Мы хотим вести диалог с Россией, но перед этим действуем так, чтобы показать наши возможности в сфере обороны и сдерживания», — цитирует ТАСС Солоха.
Ранее президент Польши Дуда заявлял, что не считает Россию врагом НАТО. По итогам саммита альянса он отметил, что Россия является соседом, с которым НАТО не всегда соглашается, считая некоторые действия недопустимыми.
Позднее Дуда заявлял, что Россия является «агрессором на Украине» и проводит очень агрессивную политику.
Как отмечал российский лидер Владимир Путин, все прекрасно понимают, что Россия не собирается ни на кого нападать, а «российская угроза» является выдумкой.
Россия неоднократно подчёркивала, что не является стороной Минских соглашений и внутриукраинского конфликта и выступает за скорейшее разрешение кризиса на Украине.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.