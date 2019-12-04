Президент Польши отказался считать Россию врагом НАТО

Президент Польши Анджей Дуда не считает Россию врагом НАТО. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам состоявшегося в Лондоне саммита Североатлантического альянса.

Отвечая на вопрос журналистов, в каком ключе на встрече обсуждалась Россия, польский лидер заявил, что она является соседом, с которым альянс не всегда соглашается, считая некоторые действия Москвы недопустимыми.

«Нет никакого врага. НАТО сейчас никто не атакует... Врагом можно назвать террористические организации, которые позволяют себе атаковать граждан и солдат», — приводит ТАСС его слова.

По словам Дуды, недопустимо говорить «о каком-то враге на уровне государства». Он добавил, что по отношению к России нет никакой «враждебности».

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у альянса нет списка врагов.

В сентябре глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что расширение присутствия американских военнослужащих на территории страны связано с изменением геополитической ситуации и политикой России.