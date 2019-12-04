Президент Польши отказался считать Россию врагом НАТО

Короткая ссылка
Президент Польши Анджей Дуда не считает Россию врагом НАТО. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам состоявшегося в Лондоне саммита Североатлантического альянса.
Президент Польши отказался считать Россию врагом НАТО
  • Reuters

Отвечая на вопрос журналистов, в каком ключе на встрече обсуждалась Россия, польский лидер заявил, что она является соседом, с которым альянс не всегда соглашается, считая некоторые действия Москвы недопустимыми.

«Нет никакого врага. НАТО сейчас никто не атакует... Врагом можно назвать террористические организации, которые позволяют себе атаковать граждан и солдат», — приводит ТАСС его слова.

По словам Дуды, недопустимо говорить «о каком-то враге на уровне государства». Он добавил, что по отношению к России нет никакой «враждебности».

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у альянса нет списка врагов.

В сентябре глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что расширение присутствия американских военнослужащих на территории страны связано с изменением геополитической ситуации и политикой России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить