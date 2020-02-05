Посол России заявил о нагнетании «российской угрозы» в Польше

Посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что в польском информационном пространстве постоянно нагнетается тема «российской угрозы».

«Я не могу судить о том, в какой мере люди в Польше действительно верят или не верят в угрозу нападения со стороны России. Вроде бы, элементарная логика должна им подсказывать, что у России нет ни причин для этого, ни таких намерений. Однако тема «российской угрозы» постоянно нагнетается в польском политико-информационном пространстве», — приводит РИА Новости его слова.

По словам Андреева, такие действия оказывают влияние на мировосприятие и настроение поляков.

В декабре 2019 года президент Литвы Гитанас Науседа также призвал лидеров стран НАТО рассматривать Россию как угрозу мировому порядку.