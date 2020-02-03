Захарова оценила слова главы МИД Польши о «победе» в споре с Россией

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление польского министра иностранных дел Яцека Чапутовича о том, что Польша выиграла исторический спор с Россией.
Захарова оценила слова главы МИД Польши о «победе» в споре с Россией
  • РИА Новости

«Так думают все Наполеоны: и Бонапарт, и в больнице», — написала она в Facebook.

Ранее глава польского МИД Яцек Чапутович в интервью РАР заявил, что Польша выиграла исторический спор с Россией, пришло время налаживать контакты между странами.

По его словам, выступление президента Владимира Путина в «Яд Вашем» было «как-то не особенно антипольским».

23 января Путин прилетел в Израиль, где встретился с президентом и премьер-министром Реувеном Ривлином и Биньямином Нетаньяху, выступил на форуме «Сохраняем память о холокосте, боремся с антисемитизмом», а также принял участие в передаче ордена Мужества родственникам героя восстания пленников лагеря смерти Собибор Леона Фельдгендлера.

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