Захарова оценила слова главы МИД Польши о «победе» в споре с Россией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление польского министра иностранных дел Яцека Чапутовича о том, что Польша выиграла исторический спор с Россией.

«Так думают все Наполеоны: и Бонапарт, и в больнице», — написала она в Facebook.

Ранее глава польского МИД Яцек Чапутович в интервью РАР заявил, что Польша выиграла исторический спор с Россией, пришло время налаживать контакты между странами.

По его словам, выступление президента Владимира Путина в «Яд Вашем» было «как-то не особенно антипольским».

23 января Путин прилетел в Израиль, где встретился с президентом и премьер-министром Реувеном Ривлином и Биньямином Нетаньяху, выступил на форуме «Сохраняем память о холокосте, боремся с антисемитизмом», а также принял участие в передаче ордена Мужества родственникам героя восстания пленников лагеря смерти Собибор Леона Фельдгендлера.