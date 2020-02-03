МИД Польши заявил о победе в «историческом споре» с Россией

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил о победе Варшавы в «историческом споре» с Россией. Соответствующее заявление он сделал в интервью агентству PAP.

«Я также думаю, что этот исторический спор с Россией мы определённо выиграли», — сказал глава польского внешнеполитического ведомства.

По его словам, России «не удалось навязать своё повествование истории».

Также он заявил, что выступление президента России Владимира Путина во время Всемирного форума памяти жертв холокоста в Иерусалиме «не было особо антипольским».

По его словам, Польша и Россия теперь должны «стремиться успокоить эмоции и нормализовать отношения», поскольку, «несмотря на все различия, являются соседями».

Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил, что у Варшавы есть «безоговорочное» право требовать от России репараций «за военные преступления» во время Второй мировой войны.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявление Яблонского шаромыжничеством.

Владимир Путин отмечал, что Россия создаст архивный центр, чтобы не позволить западным странам извратить историю о Великой Отечественной войне.

27 января глава государства поручил кабмину обеспечить создание комплекса архивных документов, кино- и фотоматериалов, посвящённых Второй мировой войне.