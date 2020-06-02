«Провокационные действия»: в Генштабе предупредили о росте активности НАТО у границ России

США и их союзники значительно увеличили военную активность вблизи российских границ. Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской. Это произошло на фоне предпринятых Вашингтоном шагов по денонсации Договора о ракетах средней и меньшей дальности и Договора по открытому небу. Эксперты отмечают, что своими действиями НАТО вернуло мир к ситуации, наблюдавшейся на пике холодной войны.

Начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что в период с апреля по май 2020 года страны НАТО в пять раз чаще проводили воздушное патрулирование у границ России.

«В настоящее время резко возросла активность военно-воздушных и военно-морских сил США и их союзников вблизи российских границ. Так, в апреле текущего года осуществлён один полёт самолётов стратегической бомбардировочной авиации B-1B вдоль полуострова Камчатка, а в мае зафиксировано уже пять подобных полётов», — сказал он.

Сергей Рудской также отметил, что самолёты B-1B впервые были замечены в воздушном пространстве Украины.

Кроме того, по словам российского военачальника, армии стран НАТО в ходе недавних учений Defender Europe 2020 отрабатывали удары по потенциальным целям на территории России.

«В ходе данных мероприятий десантные операции в Прибалтике и на Кавказе планировалось провести накануне 9 Мая. Этого не произошло только из-за карантинных мер. Практически все учебно-боевые задачи отрабатывались на полигонах, расположенных в непосредственной близости от наших границ. В качестве вероятных целей для поражения рассматриваются объекты, размещённые на территории Российской Федерации», — заявил Рудской.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса НАТО пришлось существенно сократить масштаб учений Defender Europe 2020, а также отменить сопряжённые с ними манёвры. Эти манёвры планировались как самые крупные в Европе с момента окончания холодной войны: по сценарию страны НАТО должны были отразить неядерное нападение и вторжение неназванного противника с Востока.

Для участия в Defender Europe 2020 США перебросили на континент несколько тысяч единиц военной техники и намеревались направить в регион не менее 20 тыс. военных. Всего в учениях предполагалось задействовать около 37 тыс. военнослужащих из стран — членов альянса, однако из-за пандемии коронавирусной инфекции масштаб учений пришлось сократить и закончить их досрочно.

В беседе с RT военный эксперт Алексей Леонков отметил, что на сегодня в военных учениях стран Запада Россия рассматривается как агрессор, нападающий на государство на востоке блока.

«Учения Defender не только должны были продемонстрировать сплочённость блока НАТО, но и возможность перебрасывать большие подразделения через Атлантику, разворачивать их около российских границ. Пандемия помешала этому, но идея эта осталась», — пояснил эксперт.

Демонтаж системы безопасности

Прикрываясь мнимой угрозой «российской агрессии», США и их союзники подобными действиями разрушают созданную в Европе систему безопасности, подчеркнул Сергей Рудской.

«Подобными действиями Соединённые Штаты и их союзники, прикрываясь надуманной угрозой «о российской агрессии», продолжают разрушать сложившуюся систему безопасности в Европе», — заявил Рудской.

Начальник Главного оперативного управления Генштаба РФ Сергей Рудской

РИА Новости

© Пресс-служба Минобороны РФ

Генерал отметил, что значительное повышение военной активности НАТО у границ России наблюдалось на фоне одностороннего выхода США из Договора об уничтожении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а после — в ходе подготовки выхода из Договора об открытом небе.

При этом США продолжают наращивать свою военную инфраструктуру в Восточной и Северной Европе, добавил Сергей Рудской.

«Продолжается работа по наращиванию инфраструктуры ПРО в Польше в дополнение к развёрнутому объекту США в Румынии. Все озабоченности, связанные с возможным размещением на этих базах крылатых ракет Tomahawk, сохраняются. Кроме того, для повышения противоракетного потенциала и расширения возможностей по наблюдению за внутренними районами российской территории продолжается модернизация радиолокационной станции «Глобус-3» в Северной Норвегии в населенном пункте Вардё», — рассказал российский военачальник.

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Также генерал-полковник Сергей Рудской напомнил, что НАТО активизирует свою деятельность в Арктике, приведя пример с провокационным заходом ударной группы кораблей альянса в акваторию Баренцева моря.

«Впервые с момента окончания холодной войны, накануне празднования 75-летия Победы над фашистской Германией, в акватории Баренцева моря прошли учения отряда боевых кораблей объединённых военно-морских сил НАТО... В ходе учения отрабатывались задачи поражения объектов на территории России и перехвата российских баллистических ракет. Подобные действия нами расцениваются как провокационные, несмотря на то что американская сторона в минимальные сроки уведомила о заходах данных кораблей в Баренцево море», — добавил Рудской.

Напомним, в начале мая ударная группа НАТО, состоящая из американских и британских кораблей, совершила заход в Баренцево море. В состав группы входили эсминцы ВМС США Porter, Donald Cook и Franklin Roosevelt, а также фрегат Kent ВМС Великобритании. Командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго, комментируя манёвры, заявил, что так силы НАТО якобы «обеспечивали безопасность торговли и демонстрировали свободу судоходства в сложных условиях».

Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с RT отметил, что Россия принимает адекватные меры для предотвращения любых провокационных действий со стороны НАТО.

«В случае провокации у РФ уже будут развёрнуты войска, которые на неё ответят. Кроме того, правительство планово реализует программу перевооружения, чтобы российские ракеты «Сармат» с гиперзвуковыми блоками «Авангард» смогли ликвидировать все основные военные объекты на территории США», — рассказал эксперт.

Юрий Кнутов также отметил, что Россия создала систему A2AD, в которую входят комплексы С-400, «Искандер», «Бастион» и которая позволит подавить любую группировку НАТО. В номенклатуре США и других западных армий A2AD (Anti-Access and Area Denial — ограничение и воспрещение доступа и манёвра) — это концепция сдерживания противника путём создания «защитной сферы», в которую войска НАТО не могут проникнуть без риска неприемлемого ущерба.

«Россия старается идти на опережение в этих вопросах для того, чтобы США при трезвой оценке и здравом компьютерном моделировании получали один и тот же результат — они будут разбиты», — отметил эксперт.

Правила поведения

Для нормализации обстановки Россия готова зафиксировать с НАТО обоюдные правила о минимальных дистанциях сближения самолётов и кораблей для предотвращения инцидентов в воздухе и на море.

«В качестве конкретизации шагов по устранению чувствительных инцидентов при действиях воздушных судов и морских средств готовы зафиксировать совместные правила, определяющие минимальные расстояния сближения самолётов и кораблей, а также порядок взаимодействия экипажей», — сказал Рудской.

Американский эсминец USS Donald Cook

Reuters

© U.S. Navy / Mass Communication Specialist 2nd Class Mat Murch

Генерал добавил, что Москва рассчитывает на готовность стран НАТО к конкретным решениям по этому вопросу.

Нынешняя ситуация возвращает мир во времена холодной войны, когда границы СССР постоянно патрулировали американские стратегические бомбардировщики, на борту которых находились комплексы с ядерными боеголовками, отметил Алексей Леонков.

«Разрядить эту обстановку удалось благодаря договорам, которые легли в основу ядерной безопасности, мирного существования государств. Сейчас США выходят из большинства договоров и в своих военных документах, в которых говорится, что Америка должна одержать победу в войне над Россией и Китаем, приняли стандарт одной войны. Всё, что сейчас происходит около российских границ, — практическая демонстрация готовности США в любой момент развязать войну», — заключил эксперт.

В ответ на подобные действия Россия продолжает укреплять оборону на западных рубежах, отметил Алексей Леонков.

«На западном направлении развёрнуты противовоздушные комплексы, комплексы береговой обороны. Россия сейчас чётко даёт понять, что любая агрессия не останется безнаказанной», — заключил эксперт.