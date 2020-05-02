«Непростая история»: какие задачи в ВМС США будут решать корабли класса Zumwalt

Специалисты Военно-морского института США предложили использовать новые эскадренные миноносцы класса Zumwalt в качестве командных кораблей. В перспективе ими предлагается заменить выполняющие эту роль устаревшие десантные корабли класса Blue Ridge. Изначально эсминцы Zumwalt должны были стать важной частью американского флота, однако из-за высокой стоимости проект был существенно сокращён — с 32 до трёх кораблей. Эксперты отмечают, что в ВМС США пытаются найти новое применение судам класса Zumwalt.

Эксперты Военно-морского института США (USNI) нашли применение эскадренным миноносцам класса Zumwalt — их в перспективе предлагают использовать в качестве командных кораблей.

Изначально Zumwalt должны были стать эсминцами нового поколения и выполнять самый широкий спектр задач — от поддержки сухопутных операций ракетными ударами до охоты на корабли и подлодки противника и поражения его авиации.

Необычная конструкция корпуса с применением композитных материалов должна была обеспечить высокие показатели радиолокационной малозаметности. Кроме того, корабли Zumwalt должны были обладать повышенной огневой мощью — в Минобороны США рассчитывали, что эсминец станет платформой для установки вооружения нового поколения. В частности, по некоторым данным, на нём планировалось разместить рельсотрон (электромагнитную пушку).

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Но из-за постоянно возрастающей стоимости корабля к моменту спуска на воду первого Zumwalt в Пентагоне пришли к мысли о невозможности реализовать проект в том виде, в котором он задумывался изначально. Поэтому специалисты ВМС пытаются найти миноносцу иное применение — возможно, в качестве командного судна.

На сегодняшний день роль командных кораблей в ВМС США выполняют десантные суда класса Blue Ridge, принятые на вооружение в начале 1970-х годов. Специалисты USNI отмечают, что Blue Ridge были специально спроектированы как командные и флагманские, однако за 50 лет характер военно-морских действий изменился, и они больше не могут адекватно выступать в роли командных кораблей в потенциальных операциях против высокотехнологичного противника. Поэтому предлагается на первом этапе поставить корабли класса Zumwalt в связку с существующими штабными судами, а в перспективе — заменить Blue Ridge в этой роли.

«Корабль (Zumwalt. — RT) был спроектирован с учётом вместимости, возможности использования различных модулей и дальнейшей модернизации, поэтому при оптимальной укомплектованности, когда численность экипажа составляет менее 200 человек, остаётся место для размещения дополнительного числа моряков и оборудования, что даёт дополнительные возможности для планирования эксплуатации флота и проведения операций, поскольку корабль может наносить удары по надводным целям и выступать в качестве флагмана», — говорится в публикации USNI.

Дорогой Zumwalt

Головной корабль проекта, эскадренный миноносец USS Zumwalt (DDG-1000), вынужден был дважды проходить официальную приёмку. Корабль был заложен в 2011 году, в 2013-м его спустили на воду. В 2016 году DDG-1000 был введён в строй, но после начала нового этапа испытаний вскрылось множество серьёзных технических проблем. В итоге после многолетних испытаний USS Zumwalt был официально принят на вооружение ВМС США в Сан-Диего 24 апреля 2020 года.

Второй корабль класса Zumwalt, заложенный в 2013 году USS Michael Monsoor, сейчас также находится в Сан-Диего, где проходит активацию боевых систем. Третий эсминец — Lyndon B. Johnson — строится на верфях General Dynamics в штате Мэн.

Эскадренный миноносец класса Zumwalt

AFP

© Mark Wilson / Getty Images

Скромное количество серийных кораблей этого проекта объясняется кардинальным пересмотром плана их производства. Когда проект был одобрен в начале 1990-х годов, Пентагон рассчитывал получить 32 корабля класса Zumwalt. Однако затем заказ был сокращён до 24 единиц, а в середине 2000-х Минобороны США сократило план производства до семи единиц. В 2010 году после очередного сокращения программа Zumwalt была урезана до трёх кораблей.

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Сделано это было главным образом из-за чрезвычайно высокой стоимости проекта. По данным USNI, стоимость строительства одного корабля увеличилась с $1,4 млрд до $4 млрд. По состоянию на 2017 финансовый год расходы на три эскадренных миноносца оценивались в $12,73 млрд (в 2009 году — $8,9 млрд), а общие инвестиции в программу Zumwalt составили $22,5 млрд.

Противоречивый характер проекта признают и авторы публикации USNI.

«Непростая история разработки кораблей типа Zumwalt и их интеграции в состав флота США освещалась весьма обширно. Изначально в 1990-х планировалось построить 32 корабля для осуществления надводной огневой поддержки, однако с тех пор число кораблей этого типа сократили до трёх, а их передовые артиллерийские установки были выведены из эксплуатации из-за чрезвычайно высокой стоимости боеприпасов», — отмечают эксперты.

Однако, по мнению военного аналитика Дмитрия Литовкина, один или два корабля такого класса не могут решить возлагаемые на них задачи.

«Данный проект потерпел неудачу, потому что эти корабли в своё время не смогли показать нужного результата. Соответственно, средства перенаправили на другие проекты. У США много денег, поэтому они запросто могут их потратить на любые свои капризы и, соответственно, переоборудовать данный проект в командные корабли», — рассказал эксперт в разговоре с RT.

Без задач и оружия

Проблемы с реализацией проекта эсминцев класса Zumwalt начались практически сразу. Сначала из-за чрезвычайно высокой стоимости многих материалов пришлось отказаться от композитной надстройки кораблей — их пришлось изготавливать из обычной корабельной стали.

После этого на корабли не удалось установить перспективные вооружения. Так, противоречивые результаты продемонстрировал проект 155-мм артиллерийской установки Advanced Gun System (AGS). Для стрельбы из этой пушки по береговым целям был создан специальный управляемый дальнобойный снаряд LRLAP (Long Range Land Attack Projectiles), однако Пентагон отпугнула высокая стоимость боеприпаса (около $800 тыс.) и показатели дальности, которые не соответствовали прописанным в техническом задании.

Эскадренный миноносец класса Zumwalt

AFP

© Mark Wilson / Getty Images

В итоге Минобороны США отказалось от закупок LRLAP, и в ноябре 2018 года командование американских ВМС изменило концепцию боевого применения кораблей класса Zumwalt — новейшим эсминцам было запрещено действовать в прибрежной зоне, поддерживая наступающие сухопутные силы.

По мнению военного эксперта Юрия Кнутова, данный проект потерпел неудачу, потому что технологический уровень не позволил решить все конструкторские задачи на том уровне, на котором они были заложены на этапе проектирования.

«Попытка придумать что-то такое, чего ни одна страна в мире не придумала, за космические деньги — это массовый тренд американского ВПК. Военно-промышленный комплекс в США представлен частными компаниями, а им неважно, хороший или плохой корабль, — они просто заинтересованы в заказах. Чем дороже проект, тем больше на нём можно заработать», — пояснил собеседник RT.

Необходимая замена

Однако Zumwalt, несмотря на ограниченное серийное количество и снижение боевых возможностей, ещё может пригодиться ВМС США, уверены эксперты USNI. Корабли этого класса должны взять на себя командную роль вместо устаревших десантных кораблей класса Blue Ridge, полагают эксперты.

«Не считая парусного фрегата USS Constitution, класс штабных кораблей десантных сил — старейший в ВМС США, однако его включили в программу продления срока эксплуатации до 2039 года. Таким образом, на момент списания им будет почти 70 лет. Даже при гарантии технического обслуживания, ремонта и модернизации (несмотря на постоянные проблемы с техническим обслуживанием флота) вряд ли хоть один из кораблей этого класса будет готов к коротким и продолжительным боевым действиям в середине 2030-х годов», — отмечают в USNI.

Командный корабль класса Blue Ridge

Reuters

© Romeo Ranoco

Юрий Кнутов считает, что предложение Института ВМС США превратить миноносцы в командные пункты связано с тем, что Пентагон пытается найти кораблям проекта Zumwalt хоть какое-то применение.

«Это более-менее оправданно, потому что, как правило, флагманский корабль всегда прикрыт другими боевыми судами. Соответственно, он хорошо защищён, и, таким образом, все его минусы будут компенсироваться за счёт противовоздушной, противоракетной и противоторпедной обороны», — считает эксперт.

Этот проект должен был опережать другие современные миноносцы с точки зрения количества крылатых ракет на борту, мощности вооружения и малозаметности, однако ни с одной из этих задач он не справляется, добавил Кнутов.

«По причине того, что всё ломается и постоянно выходит из строя, его опасно выпускать в море для проведения каких-либо военных операций. Ведь если кто-нибудь потопит Zumwalt, то разразится скандал, поскольку этот корабль стоит больше, чем авианосец. Это будет колоссальным ударом по престижу США. Поэтому они пытаются найти ему такое применение, чтобы он не участвовал в боевых действиях, но в то же время можно было бы показать, что он нужен флоту. На самом деле, этот новый боевой корабль оказался хуже, чем любые ныне существующие», — заключил эксперт.