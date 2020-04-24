Снижение скорости: как эпидемия коронавируса может повлиять на разработку гиперзвукового оружия в США

Распространение COVID-19 в США может замедлить процесс создания гиперзвукового оружия. Об этом заявил директор Пентагона по оборонным исследованиям и разработкам в интересах модернизации Марк Льюис. По его словам, эпидемия оказала влияние на поставщиков комплектующих — компоненты для опытных гиперзвуковых ракет США изготавливают под заказ небольшие компании, многие из которых были закрыты на карантин. Впрочем, аналитики отмечают, что американская оборонка пока не обладает необходимыми материалами для эффективного оружия такого типа.

Разработка и производство гиперзвукового оружия в США могут замедлиться из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил директор по оборонным исследованиям и разработкам в интересах модернизации Министерства обороны США Марк Льюис. В ходе телеконференции в Институте Митчелла Льюис утвердительно ответил на вопрос о том, оказало ли распространение болезни в США влияние на работы по разработкам гиперзвукового оружия.

«Мы пристально следим за развитием ситуации. Мы обеспокоены положением наших основных промышленных поставщиков, а также других участников логистической цепочки. К примеру, производством критически важных элементов гиперзвукового оружия занимаются относительно небольшие предприятия, поэтому мы очень зависим от их работы и учитываем это, когда оцениваем последствия распространения коронавируса для промышленной базы», — заявил Льюис.

Он добавил, что над решением этой проблемы его отдел работает совместно с департаментом Пентагона по закупкам и его главой Эллен Лорд.

Отметим, что согласно опубликованным 20 апреля данным издания Defense News, которое, в свою очередь цитирует Лорд, не менее 106 компаний-подрядчиков, поставляющих Пентагону различное оборудование и комплектующие, остановили работу из-за распространения болезни. В особенности это коснулось небольших научно-исследовательских компаний, которые сотрудничают с американским оборонным ведомством, подчёркивает издание.

Вернулись к работе с разными ограничениями 68 предприятий, однако теперь возможная задержка поставок разного уровня составит не менее трёх месяцев, пишет Defense News.

«Обмануть налогоплательщиков»

Напомним, что на финансирование проектов по разработке гиперзвукового вооружения Пентагон в бюджетном предложении на 2021 год запросил $3,2 млрд. В США почти каждый отдельный вид войск Вооружённых сил ведёт собственные проекты в этой области.

Так, 19 марта Сухопутные войска и ВМС США провели совместные испытания гиперзвукового планера C-HGB, разработанного компанией Dynetics Technical Solutions. Во время тестовых полётов, в частности, проверялась способность C-HGB контролируемо планировать к цели на гиперзвуковой скорости, превышающей скорость звука в пять и более раз.

Испытания проекта гиперзвуковой ракеты Lockheed Martin ARRW на бомбардировщике B-52

© Lockheed Martin

Сообщается, что планер можно будет запускать как с наземной пусковой установки, так и с подводной лодки. Проект C-HGB предполагает, что планер поднимается и разгоняется до гиперзвуковой скорости ракетой-носителем, затем аппарат отстыковывается и планирует к цели.

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В свою очередь, ВВС США вели сразу два проекта по разработке оружия на основе гиперзвуковых технологий — ракет HCSW и ARRW. Впрочем, в начале февраля военно-воздушные силы сообщили, что из-за нехватки средств отказываются от дальнейших работ по проекту HCSW, а все усилия будут сконцентрированы на проекте ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon — «Оружие быстрого реагирования воздушного базирования»).

Разработка ARRW (также имеет номенклатуру AGM-183A) началась в 2018 году. Тогда компания Lockheed Martin Missiles & Fire Control получила контракт на $480 млн на разработку гиперзвуковой аэробаллистической ракеты для ВВС США.

Проект пока находится в стадии прототипа. Первые испытания ракеты прошли в июне 2019-го, однако тестовых пусков с боевыми блоками не проводилось: проверялись лишь аэродинамические характеристики изделия. Согласно планам, ракета должна быть готова к концу 2022-го. Технические характеристики ракеты AGM-183A ARRW не разглашались.

При этом, как полагают некоторые эксперты, США так и не смогли добиться существенного прогресса в разработке ARRW. И текущие заявления о нарушении цепи поставок комплектующих из-за коронавируса призваны скрыть этот факт, отметил в беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов.

«Сегодня у них одни лишь заявления на эту тему и смена в течение трёх месяцев генеральных подрядчиков. Даже если Пентагону не удастся к 2022 году создать гиперзвуковую ракету ARRW, то они всё равно объявят, что всё получилось. Таким же образом действовали, когда вводили в строй системы ПРО Patriot PAC-3. Несомненно, они попытаются обмануть налогоплательщиков, конгресс и таким образом выиграть время, чтобы наконец-то создать такое оружие», — пояснил Кнутов.

Вопрос стоимости

По словам Марка Льюиса, в Пентагоне была создана специальная группа, которая ведёт учёт всех производственных мощностей и предприятий, занятых в разработке гиперзвукового оружия.

В её задачи также входит оптимизация инвестиций Пентагона в эту сферу — Льюис подчеркнул, что пока американское оборонное ведомство не может оценить общий объём затрат на производство гиперзвукового оружия.

Здание Пентагона

AFP

«К этому вопросу стоит подходить с точки зрения доступности производимого оружия. Иными словами, предположим: если есть гиперзвуковая система, которая стоит в два раза дороже, чем дозвуковой аналог, но при этом она в пять раз эффективнее, то это очевидно выгодный обмен», — сказал Льюис, добавив, что его команда рекомендовала основным подрядчикам, работающим над гиперзвуковыми системами, учитывать цену разрабатываемых вооружений.

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Представитель американского оборонного ведомства также добавил, что сейчас Пентагон интересуют модели оружия, которые могут быть закреплены на крыльях самолётов или использоваться с помощью традиционных бомбовых отсеков. По мнению Льюиса, это связано с тем, что технология гиперзвуковых прямоточных воздушно-реактивных двигателей со временем может стать дешевле в производстве, чем современные жидко- и твердотопливные ракеты.

«В конечном счёте нельзя допускать производства штучного дорогостоящего оружия. В противном случае мы бы очень неохотно его использовали», — заявил чиновник.

Военный эксперт Алексей Леонков в разговоре с RT отметил, что таким образом Льюис указал на потенциальную непрактичность некоторых проектов, которые продвигаются оборонными лоббистами, несмотря на явно завышенную стоимость.

«Появление новейших образцов военной техники в США тесно связано с группами лоббирования, которые официально получают средства за продвижение определённой технической идеи. К этим дорогостоящим проектам в итоге возникает много вопросов, замечаний, которые устранить практически невозможно. Льюис призывает к тому, чтобы Пентагон отказался от мифических и вернулся к реальным проектам, которые будут справляться с поставленными задачами», — считает военный эксперт.

«Проблема с материалами»

По мнению Юрия Кнутова, главной проблемой для американских разработчиков гиперзвукового оружия является подготовка материалов, способных вынести необходимые нагрузки.

«У США есть проблема с материалами, способными держаться при высоких температурах, а также с передачей и получением информации от гиперзвуковых блоков. Но в любом случае в Пентагоне будут рассказывать красивые истории, чтобы оттянуть время и сохранить финансирование, а возможно, даже и увеличить», — считает эксперт.

Он добавил, что технологии, которыми уже сейчас обладает Россия, позволяют производить гиперзвуковое оружие с расходами на порядок меньше, чем у США, но при этом его эффективность намного больше.

С такой оценкой согласен и Алексей Леонков, отметивший, что завершить программу к заявленным срокам у американских военных вряд ли получится.

«США обладают возможностью изготовить гиперзвуковой двигатель, но проблема заключается в том, что у них нет материала, который бы не нагревался на таких скоростях. Также нет системы, отвечающей за точность попадания в цель. Россия шла к такой технологии длительное время, главные критерии её комплексов — надёжность систем, материалов, достижение целей при развитии любой ситуации, доступность», — заключил эксперт.