Сокращённый полёт: почему в США заявили о нехватке стратегических бомбардировщиков

Военно-воздушным силам США не хватает бомбардировщиков. Об этом заявил бывший начальник Боевого авиационного командования ВВС Майкл Ло. По его словам, «американские бомбардировочные силы находятся в кризисе»: треть парка самолётов B-1 готовится к списанию, программа по модернизации самолётов B-2 отменена, а перспективные стратегические бомбардировщики B-21 полностью встанут в строй не ранее, чем через 10 лет. С точки зрения экспертов, стратегическая авиация США «морально устарела», поскольку в последние годы Вашингтон делал ставку на развитие надводного и подводного флота. Кроме того, политологи считают, что заявления о дефиците боевых самолётов могут быть связаны со стремлением военных получить дополнительное финансирование.

ВВС США испытывает нехватку бомбардировщиков, которая будет усилена бюджетными сокращениями в 2021 году. Об этом в своей статье для издания Defense News заявил четырёхзвёздный генерал в отставке Майкл Ло.

В начале 1990-х годов Ло занимал пост замначальника штаба ВВС США, а находился во главе Боевого авиационного командования американских военно-воздушных сил.

В своей статье Ло отмечает, что, согласно предложениям по бюджету на 2021 год, представленными ВВС США, треть парка бомбардировщиков B-1 Lancer должна быть списана, а программа по модернизации самолётов B-2, находящихся в строю, и вовсе отменена. При этом, как указывает генерал, перспективные бомбардировщики B-21 Raider, разрабатываемые концерном Northrop Grumman, не производятся серийно и не смогут значительно усилить американские военно-воздушные силы в этом десятилетии.

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Кроме того, Ло подчеркнул, что стратегическим бомбардировщикам B-52, находящимся в эксплуатации с середины 1950-х годов, требуется существенная модернизация двигателей и других систем.

«В промежутке между концом холодной войны в 1989 году и войной в Персидском заливе в 1990 году на вооружении США было более 400 бомбардировщиков. После предлагаемых сокращений их останется 140», — пишет отставной военачальник.

При этом потребность в увеличении числа бомбардировщиков растёт, утверждает Майкл Ло.

«Независимо от того, сталкиваемся ли мы с негосударственными субъектами, такими как ИГ*, угрозами среднего уровня, такими как Северная Корея и Иран, или угрозами со стороны равных по силам стран, таких как Китай и Россия, способность наносить быстрые и многочисленные удары по целям имеет решающее значение», — говорится в его статье.

Бюджетные нехватки

Майкл Ло — далеко не первый военачальник, который обращает внимание на нехватку самолётов в военно-воздушных силах.

Концепт перспективного тяжёлого бомбардировщика B-21 Raider

© U.S. Air Force Graphic

В 2018 году командование этого вида войск выпустило программный документ под названием «ВВС, которые нам нужны». В нём указывалась необходимость увеличить количество боевых эскадрилий с 312 до 386 до 2030 года из-за возможности конфликта с «крупной силой» — Россией или Китаем.

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Кроме того, в документе предлагалось создать в дополнение к девяти существующим пять новых эскадрилий бомбардировочной авиации из порядка 65 самолётов.

В апреле прошлого года Хизер Уилсон, которая на тот момент занимала пост министра ВВС США, заявила, что американские ВВС «слишком малы, чтобы выполнять задачи на том уровне, который от нас ожидает страна».

Кроме того, считает Майкл Ло, если конгресс США и увеличивает финансирование авиационного парка ВВС, то не на тех направлениях, которым оно необходимо. Так, в 2019 году конгресс нарастил финансирование программы истребителя F-35 и выделил средства на несогласованную закупку самолётов F-15EX.

«Сейчас конгрессу пора возобновить финансирование существующих бомбардировщиков, чтобы избежать дефицита одного из важнейших элементов обороны нашей страны... В новое десятилетие ВВС США вступили с наименьшей по численности бомбардировочной авиацией за всю свою историю, а запрос на финансирование на 2021 финансовый год лишь усугубляет ситуацию. Наступает момент, когда делать больше при меньших затратах не получается, особенно в условиях испытываемого в течение нескольких лет дефицита бомбардировщиков B-21», — отметил генерал в своей статье для Defense News.

Без Lancer и Spirit

Такие сокращения приведут к необходимости списания не менее 17 самолётов Rockwell B1 Lancer — сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков с изменяемой стреловидностью крыла. В 1980-х годах ВВС США закупили в общей сложности 100 таких самолётов.

Бомбардировщик B-2 Spirit

Flickr

© U.S. Air Force

Потребность в них резко выросла после вторжения американской армии в Ирак и Афганистан. Defense News указывает, что на протяжении последних 20 лет самолёты B-1 (в строю сейчас находится 61 такая машина) использовались практически непрерывно.

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Летом 2019 года издание Air Force Times со ссылкой на данные комитета по вооружённым силам палаты представителей конгресса США сообщило, что число боеготовых американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer на сегодня составляет «единицы».

В связи с этим возможности Пентагона по применению дальней авиации оказались под угрозой, отмечает издание.

Для замены всего парка B-1 Lancer и B-52 в конце 1980-х годов был разработан знаменитый «стелс» — бомбардировщик B-2 Spirit, первый современный серийный тяжёлый самолёт со схемой «летающее крыло».

В общей сложности планировалось выпустить около 130 машин. Однако на вооружение ВВС США поступил только 21 самолёт. Последний образец покинул сборочный цех в 2000 году.

Причина закрытия серийного производства B-2 заключалась в чрезмерной дороговизне программы. В Пентагоне рассчитывали, что стоимость машины составит около $500 млн. Но в результате многочисленных изменений, внесённых в опытный образец, опытно-конструкторские работы и испытания Spirit затянулись, а цена выросла.

Конкуренция с Россией

В свою очередь эксперты считают, что парк стратегических бомбардировщиков США давно изношен.

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«Вашингтон сделал ставку на подводные лодки и корабли, поэтому экономил на модернизации существующих стратегических бомбардировщиков», — пояснил в разговоре с RT военный эксперт Юрий Кнутов.

По его словам, на замену B-1 должны прийти перспективные бомбардировщики В-21 — так называемые самолёты первого удара, которые вместе с F-35 должны обеспечивать подавление систем ПВО и ПРО противника. Однако, как отметил Кнутов, на сегодняшний день ВВС США не обладают возможностями для подобных ударов, отметил Юрий Кнутов, в особенности если наиболее вероятный противник — Россия, о чём постоянно говорит руководство ВВС США.

«Половина американских бомбардировщиков морально устарела, она не справится с прорывом российской противовоздушной обороны, поскольку у Москвы есть такие мощные комплексы, как С-300, С-350 «Витязь», С-400, которые способны отразить удар, если потребуется. Американские бомбардировщики смогут только выполнить свою задачу, не входя в зону ПВО, в противном случае они будут сбиты», — отметил военный эксперт.

При этом Россия активно модернизирует свою дальнюю и стратегическую авиацию, напоминает Кнутов.

«Москва обновляет бомбардировщик Ту-95, устанавливает современные системы, с помощью которых можно будет применять крылатые ракеты, проводит мощнейшую модернизацию Ту-160, а также строит новые самолёты. Россия определила оптимальное количество бомбардировщиков и поддерживает их в рабочем, боеготовом состоянии, чтобы в случае нападения у неё была возможность нанести ответный удар», — отметил эксперт.

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин, в свою очередь, отметил, что за любыми подобными заявлениями со стороны командования американских ВВС стоит желание получить дополнительные бюджетные средства.

«ВВС США на сегодня могут выполнять те же задачи с 140 бомбардировщиками, потому что, как правило, американские военные воюют со странами, которые несравнимы с ними в военном потенциале», — отметил эксперт.

По развитию стратегической авиации Россия находится на том же уровне, что и США, хотя имеет меньше бомбардировщиков.

«Того количества, которым располагает имеет Москва, достаточно, потому что она не собирается участвовать в гонке вооружений», — заключил Литовкин.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.