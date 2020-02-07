«Конкуренция уступила место объединению»: какие перспективы перед РФ открывает создание дивизиона военной авиации

На базе компаний Sukhoi и АО «РСК «МиГ» в России будет сформирован дивизион военной авиации. Об этом сообщается на сайте Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК). Ожидается, что консолидация активов двух компаний позволит «более эффективно выполнять существующие программы и развивать перспективные проекты». Sukhoi и АО «РСК «МиГ» — две конкурирующие между собой конструкторские школы. Однако, как полагают эксперты, объединение этих предприятий — необходимый и закономерный процесс. Создание дивизиона военной авиации улучшит систему управления авиастроительными активами и укрепит экспортные позиции России на рынке боевых самолётов, уверены аналитики.

В России будет создан дивизион военной авиации на базе компаний Sukhoi и АО «РСК «МиГ», сообщает пресс-служба Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК).

Формированием новой структуры займётся замглавы ОАК Илья Тарасенко. С 7 февраля он вступил в должность гендиректора Sukhoi. Именно в этой компании Тарасенко начинал свой профессиональный путь, а в сентябре 2016 года возглавил РСК «МиГ» (о снятии его с этой должности в связи с переходом на новую пока не сообщалось).

«Илья Тарасенко сосредоточится на формировании на базе ПАО «Компания Сухой» и АО «РСК «МиГ» дивизиона военной авиации ОАК. Эта структура будет заниматься разработкой, производством, продажей и обслуживанием всей линейки текущих и перспективных самолётов боевой авиации ОАК», — говорится на сайте Объединённой авиастроительной корпорации.

Как полагают в ОАК, консолидация основных научно-производственных мощностей Sukhoi и РСК «МиГ» «позволит более эффективно выполнять существующие программы и развивать перспективные проекты».

Уникальные конструкторские школы

Sukhoi и РСК «МиГ» — ведущие отечественные разработчики и производители самолётов оперативно-тактической авиации. В прошлом году обе компании отпраздновали свой 80-летний юбилей. Продукция этих предприятий поставляется в российские авиационные части и за рубеж. Советские и российские военные машины стоят на вооружении десятков стран мира.

Со времён СССР за Sukhoi закрепилась репутация производителя тяжёлых истребителей, бомбардировщиков и штурмовиков. При этом основной специализацией компании «МиГ» стал выпуск лёгких сверхманёвренных истребителей и самолётов-перехватчиков.

Флагманы Sukhoi — самолёт пятого поколения Су-57, тяжёлый модернизированный истребитель Су-27, многофункциональные истребители Су-35 и Су-30, штурмовик Су-25 «Грач», фронтовые бомбардировщики Су-34 и Су-24М. Многие из этих самолётов приняли участие в сирийской операции и получили высокие оценки Минобороны.

В беседе с RT военный эксперт Дмитрий Литовкин назвал Sukhoi одной из самых успешных компаний в мире в сфере боевой авиации. По его словам, продукция российского предприятия не уступает зарубежным образцам, а по соотношению цены и качества нередко превосходит их.

«Sukhoi — это одна из самых сильных компаний в авиастроительной области. Её продукцию охотно покупают Минобороны и партнёры России по ВТС (военно-техническому сотрудничеству). Практически все «сушки», особенно Су-35 и Су-57, имеют высокий коммерческий потенциал. Не исчерпан экспортный спрос и на более ранние самолёты», — пояснил Литовкин.

Также аналитик отметил, что в течение последнего десятилетия в Sukhoi активно развивается беспилотное направление. В августе прошлого года первый полёт совершил тяжёлый разведывательно-ударный БПЛА С-70 «Охотник». Как сообщил в конце августа 2019 года вице-премьер РФ Юрий Борисов, первый серийный беспилотник может покинуть заводской цех в 2024 году.

РСК «МиГ» не может похвастаться такой впечатляющей линейкой продукции, которая есть у Sukhoi. Тем не менее российская армия и ВВС порядка 30 стран мира по-прежнему эксплуатируют различные модификации лёгкого истребителя МиГ-29. В 2017 году на замену этой машине компания разработала многофункциональный истребитель поколения 4++ МиГ-35.

МиГ-35 в процессе полёта

© migavia.ru

В 2019 году на авиасалоне МАКС-2019 была представлена экспортная версия этого самолёта. Также МиГ-35 участвует в конкурсе Минобороны Индии на поставку 17 машин и производство 93 истребителей на территории страны-заказчика. Результаты тендера пока не объявлены, но в прошлом году на полях авиасалона Aero India — 2019 в Бангалоре российская машина была продемонстрирована главе военного ведомства Индии Нирмале Ситхараман.

По словам Тарасенко, в перспективе весь парк МиГ-29 ВКС РФ будет заменён на МиГ-35. Серийное производство этой машины развёрнуто на авиазаводе «Сокол» (Нижний Новгород), где выпускаются различные агрегаты и бортовые системы, а специалисты завода им. П.А. Воронина (подмосковные Луховицы) осуществляют конечную сборку истребителей.

В последние годы с созданием гиперзвукового авиационного комплекса Х-47М2 «Кинжал» новую жизнь получил уникальный высотный перехватчик МиГ-31. Под эксплуатацию этого боеприпаса была разработана специальная модификация истребителя, получившая обозначение МиГ-31К.

На текущий момент этот самолёт является единственным строевым носителем «Кинжала» в ВКС. Возможности МиГ-31К позволяют разгоняться до скорости, которая необходима, чтобы Х-47М2 после пуска преодолела порог в пять чисел Маха (около 5—6 тыс. км/ч).

Одновременно РСК «МиГ» создаёт перспективный перехватчик МиГ-41 на замену МиГ-31. Работы по данному проекту идут в соответствии с графиком, утверждённым Минобороны РФ. Как сообщил Тарасенко, самолёт будет выполнен по технологии радиолокационной малозаметности и сможет применять новые виды боеприпасов.

В разговоре с RT руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов высоко оценил деятельность РСК «МиГ». По его словам, компания обладает уникальной конструкторской школой. В то же время эксперт обратил внимание на то, что в постсоветское время самолёты компании «МиГ» стали менее востребованы по сравнению с продукцией Sukhoi.

«После окончания холодной войны произошёл пересмотр концепции применения боевой авиации в пользу многофункциональных машин. «Сушки» оказались ближе к ней, и это видно по объёму продаж внутри РФ и показателям экспорта. Однако это не означает, что конструкторская школа корпорации «МиГ» хуже. У неё свои, совершенно уникальные компетенции», — уточнил Михайлов.

В числе достижений РСК «МиГ», как считает аналитик, — создание многофункционального МиГ-35, приближенного по своим возможностям к пятому поколению самолётов, совершенствование МиГ-31 с последующим созданием МиГ-41 и разработка корабельного истребителя МиГ-29К/КУБ, который, по мнению Михайлова, превосходит палубный Су-33.

«Вывести на новый уровень развития»

Как полагают эксперты, с созданием дивизиона военной авиации традиционное соперничество Sukhoi и РСК «МиГ» уйдёт в прошлое. По мнению специалистов, консолидация ресурсных потенциалов обеих компаний позволит создавать новые самолёты, оптимизирует процесс организации серийного производства, привлечёт новые инвестиции и усилит экспортные позиции России на авиастроительном рынке.

«Решение по поводу формирования дивизиона давно витало в воздухе. Сейчас об этом стало официально известно, хотя очевидно, что оно готовилось заранее. Скорее всего, консолидация Sukhoi и РСК «МиГ» продиктована необходимостью смены организации управления авиастроительными активами России. Конкуренция уступила место объединению для совместного создания новых машин», — пояснил Михайлов.

Замглавы ОСК Илья Тарасенко

РИА Новости

© Евгений Биятов

По мнению эксперта, на практике появление дивизиона военной авиации позволит загрузить производственные линии РСК «МиГ», если заводы Sukhoi, например, не будут справляться с растущим потоком заказов. Помимо этого, большое значение, с точки зрения Михайлова, будет иметь обмен опытом между двумя «легендарными конструкторскими школами».

«Как бы то ни было, самое главное — это кадры. Насколько я понимаю, дивизион позволит не только сохранить текущее количество рабочих мест, но и в перспективе увеличить их, в целом откроет новые горизонты для развития наших конструкторов и инженеров», — рассуждает Михайлов.

В свою очередь, Дмитрий Литовкин обратил внимание на важность сохранения баланса между Sukhoi и РСК «МиГ» в рамках дивизиона. По его словам, он необходим для адекватного распределения ресурсов между двумя компаниями.

В связи с этим аналитик считает удачным выбором кандидатуру Ильи Тарасенко, который успел поработать в Sukhoi и РСК «МиГ». Литовкин заявил, что замглавы ОАК обладает необходимыми компетенциями для создания структуры, где будут мирно развиваться две уникальные отечественные конструкторские школы.

«Конечно, можно критиковать объединение двух разных школ, которые к тому же всегда конкурировали между собой. Но, как мне представляется, консолидация Sukhoi и РСК «МиГ» — это скорее эволюционный процесс. А профессиональная биография Тарасенко позволяет сделать вывод о том, что он прекрасно понимает все особенности обеих конструкторских школ и сможет вывести их на новый уровень развития», — резюмировал Литовкин.