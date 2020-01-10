Опубликовано видео пуска ракеты «Кинжал» на учениях в Чёрном море

Министерство обороны России опубликовало кадры пуска гиперзвуковой аэробаллистической ракеты «Кинжал» истребителем МиГ-31К на учениях в Чёрном море.

9 января у берегов Крыма прошли совместные манёвры Черноморского и Северного флотов. В них были задействованы более 30 кораблей, подводная лодка и свыше 40 летательных аппаратов.

Военнослужащие выполнили ракетные стрельбы, в том числе «Калибром» и «Кинжалом».

Руководил учениями главком ВМФ адмирал Николай Евменов, за их ходом с борта ракетного крейсера «Маршал Устинов» наблюдал президент Владимир Путин.

Позднее глава государства провёл совещание с руководящим составом Минобороны и Главного командования Военно-морского флота. В частности, он призвал укрепить статус России как ведущей морской державы.