Путин призвал укрепить статус России как ведущей морской державы

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Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия в XXI веке должна сохранить и укрепить статус одной из ведущих морских держав. Об этом он сказал в ходе совещания с руководящим составом Минобороны и Главного командования ВМФ России.
Путин призвал укрепить статус России как ведущей морской державы
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

Глава государства отметил, что российский военно-морской флот остаётся «важнейшей, если не ключевой» составляющей обеспечения национальной обороны и безопасности.

«В ХХI веке мы должны сохранить и укрепить статус нашей страны как одной из ведущих морских держав», — цитирует его РИА Новости.

Президент добавил, что Россия и дальше будет добиваться, чтобы флот страны был современным, оснащённым по последнему слову техники.

Ранее Путин с борта ракетного крейсера наблюдал за учениями в Чёрном море.

В рамках учений Северного и Черноморского флотов, в которых было задействовано более 30 кораблей, одна подводная лодка и свыше 40 летательных аппаратов, прошли ракетные стрельбы, в том числе были запущены ракеты «Калибр» и «Кинжал».

Главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов по окончании учений доложил, что манёвры прошли успешно.

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