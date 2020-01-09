Путин призвал укрепить статус России как ведущей морской державы
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- РИА Новости
Глава государства отметил, что российский военно-морской флот остаётся «важнейшей, если не ключевой» составляющей обеспечения национальной обороны и безопасности.
«В ХХI веке мы должны сохранить и укрепить статус нашей страны как одной из ведущих морских держав», — цитирует его РИА Новости.
Президент добавил, что Россия и дальше будет добиваться, чтобы флот страны был современным, оснащённым по последнему слову техники.
Ранее Путин с борта ракетного крейсера наблюдал за учениями в Чёрном море.
В рамках учений Северного и Черноморского флотов, в которых было задействовано более 30 кораблей, одна подводная лодка и свыше 40 летательных аппаратов, прошли ракетные стрельбы, в том числе были запущены ракеты «Калибр» и «Кинжал».
Главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов по окончании учений доложил, что манёвры прошли успешно.