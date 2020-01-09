Путин с борта ракетного крейсера понаблюдал за учениями в Чёрном море

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RT
Российский лидер Владимир Путин понаблюдал за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов в Чёрном море с борта ракетного крейсера «Маршал Устинов». В ходе манёвров были задействованы более 30 кораблей, подводная лодка и свыше 40 летательных аппаратов.
Путин с борта ракетного крейсера понаблюдал за учениями в Чёрном море
  • © Kremlin Pool/Global Look Press
  • globallookpress.com

Как информирует РИА Новости, были выполнены ракетные стрельбы, в том числе «Калибром» и «Кинжалом».

«Учения прошли успешно», — доложил Путину главком ВМФ Николай Евменов по их окончании.

Верховный главнокомандующий, в свою очередь, отдал приказ о завершении учений и свёртывании группировки.

Ранее Путин заявил, что Россия опережает другие страны по развитию передовых вооружений. По его словам, ни у кого больше в мире нет гиперзвукового оружия.

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