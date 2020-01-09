Путин с борта ракетного крейсера понаблюдал за учениями в Чёрном море
- © Kremlin Pool/Global Look Press
- globallookpress.com
Как информирует РИА Новости, были выполнены ракетные стрельбы, в том числе «Калибром» и «Кинжалом».
«Учения прошли успешно», — доложил Путину главком ВМФ Николай Евменов по их окончании.
Верховный главнокомандующий, в свою очередь, отдал приказ о завершении учений и свёртывании группировки.
Ранее Путин заявил, что Россия опережает другие страны по развитию передовых вооружений. По его словам, ни у кого больше в мире нет гиперзвукового оружия.