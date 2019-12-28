В России началось строительство элементов бомбардировщика ПАК ДА

Заместитель министра обороны Алексей Криворучко сообщил, что в России началось строительство отдельных элементов перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА).

Об этом он рассказал в интервью газете Вооружённых сил России «Красная звезда».

«Теперь о ПАК ДА. Все работы укладываются в заданные сроки. На сегодняшний день утверждён эскизный проект будущего самолёта», — заявил Криворучко.

Он отметил, что в настоящее время в ПАО «Туполев» ведётся «разработка рабочей конструкторской документации, а также начато создание деталей и составных частей для опытных образцов самолёта».

В августе министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что Минобороны утвердило все требования к ПАК ДА, развёрнуты работы по его созданию.

Журнал The National Interest назвал ПАК ДА «фундаментально новым бомбардировщиком».