NI оценил перспективный бомбардировщик России ПАК ДА
- @mod_russia
Эпископос считает, что ПАК ДА будет создан «на основе современных решений».
При этом журналист сравнил бомбардировщик с новейшим истребителем пятого поколения Су-57 и предположил, что ПАК ДА будет самолётом «шестого поколения».
Кроме того, в статье указывается, что ПАК ДА будет иметь повышенные стелс-характеристики, модернизированную систему пилотирования, а также расширенные боевые возможности.
Его планируется оснастить ракетами с дальностью действия до 7 тыс. км. Такие ракеты, как предполагается, будут анализировать воздушную и радиолокационную обстановку.
Ранее сообщалось, что новейший российский истребитель МиГ-35 может в ближайшее время составить конкуренцию американскому самолёту пятого поколения F-35.