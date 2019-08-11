NI оценил перспективный бомбардировщик России ПАК ДА

Короткая ссылка
Американский журналист Марк Эпископос в своей статье для журнала The National Interest назвал перспективный разрабатываемый российский самолёт ПАК ДА «фундаментально новым бомбардировщиком».
NI оценил перспективный бомбардировщик России ПАК ДА
  • @mod_russia
  • Twitter

Эпископос считает, что ПАК ДА будет создан «на основе современных решений».

При этом журналист сравнил бомбардировщик с новейшим истребителем пятого поколения Су-57 и предположил, что ПАК ДА будет самолётом «шестого поколения».

Кроме того, в статье указывается, что ПАК ДА будет иметь повышенные стелс-характеристики, модернизированную систему пилотирования, а также расширенные боевые возможности.

Его планируется оснастить ракетами с дальностью действия до 7 тыс. км. Такие ракеты, как предполагается, будут анализировать воздушную и радиолокационную обстановку.

Ранее сообщалось, что новейший российский истребитель МиГ-35 может в ближайшее время составить конкуренцию американскому самолёту пятого поколения F-35.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить