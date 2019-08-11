NI оценил перспективный бомбардировщик России ПАК ДА

Американский журналист Марк Эпископос в своей статье для журнала The National Interest назвал перспективный разрабатываемый российский самолёт ПАК ДА «фундаментально новым бомбардировщиком».

Эпископос считает, что ПАК ДА будет создан «на основе современных решений».

При этом журналист сравнил бомбардировщик с новейшим истребителем пятого поколения Су-57 и предположил, что ПАК ДА будет самолётом «шестого поколения».

Кроме того, в статье указывается, что ПАК ДА будет иметь повышенные стелс-характеристики, модернизированную систему пилотирования, а также расширенные боевые возможности.

Его планируется оснастить ракетами с дальностью действия до 7 тыс. км. Такие ракеты, как предполагается, будут анализировать воздушную и радиолокационную обстановку.

Ранее сообщалось, что новейший российский истребитель МиГ-35 может в ближайшее время составить конкуренцию американскому самолёту пятого поколения F-35.