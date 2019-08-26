Мантуров заявил об утверждении требований к перспективному самолёту ПАК ДА

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в интервью Интерфаксу заявил, что Минобороны утвердило все требования к перспективному авиакомплексу дальней авиации (ПАК ДА), развёрнуты работы по его созданию.

«Минобороны утвердило все технические требования. Работы по созданию ПАК ДА в установленные сроки развёрнуты в «Туполеве» и на предприятиях кооперации», — сообщил министр.

Ранее американский журнал The National Interest назвал перспективный разрабатываемый самолёт России ПАК ДА «фундаментально новым бомбардировщиком».

Автор статьи предположил, что ПАК ДА станет самолётом шестого поколения.

В июле замминистра обороны России Алексей Криворучко заявил, что ПАК ДА будет построен с применением стелс-технологий.