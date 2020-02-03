«Сармат», «Прометей» и «Белый лебедь»: какая военная техника поступит на вооружение России в ближайшие годы

В ближайшие годы Вооружённые силы России получат баллистические ракеты «Сармат», зенитно-ракетные комплексы С-500 «Прометей», а также ракетоносцы Ту-160М2. Об этом заявил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко. Эксперты отмечают, что новая военная техника обладает существенными преимуществами перед западными аналогами и станет основой стратегического потенциала России на десятилетия вперёд.

В 2020—2021 годах в Вооружённые силы России поступят сразу несколько новых образцов военной техники, которые серьёзно укрепят боеспособность российской армии. В их числе баллистические ракеты «Сармат», ЗРК С-500 «Прометей» и стратегические бомбардировщики Ту-160М2. Об этом говорится в статье «Путь в новое десятилетие» замглавы Минобороны РФ Алексея Криворучко, опубликованной в журнале концерна «Радиоэлектронные технологии».

«Сармат» на смену «Сатане»

В 2021 году на вооружение поступят новые межконтинентальные баллистические ракеты РС-28 «Сармат». Эти тяжёлые многоступенчатые жидкостные межконтинентальные ракеты заменят в РВСН комплексы стационарного базирования Р-36М2 «Воевода» (в классификации НАТО — «Сатана»).

Испытание баллистической ракеты «Сармат»

© Министерство обороны РФ/РИА Новости

Эти ракеты упомянул президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию в 2018 году, отметив, что РС-28 будет «беспрецедентной по мощности». Благодаря практически неограниченной дальности новейшая МБР сможет поражать цели в любых направлениях. Кроме того, ракета имеет короткий разгонный участок, что затрудняет её перехват на активной стадии полёта.

«Дальность новой тяжёлой ракеты, количество и мощность боевых блоков больше, чем у «Воеводы». «Сармат» будет оснащён широким спектром ядерных боеприпасов большой мощности, в том числе гиперзвуковых, и самыми современными системами преодоления ПРО. Высокие характеристики по защищённости пусковых установок и большие энергетические возможности обеспечат применение данного комплекса в любых условиях обстановки», — заявил Владимир Путин.

Тактико-технические характеристики нового баллистического комплекса были впервые раскрыты на форуме «Армия-2019». Дальность эффективного поражения составляет 18 тыс. км, стартовая масса — 208,1 т, масса полезной нагрузки — более 10 т, масса топлива — 178 т, длина ракеты — 35,5 м, диаметр — 3 м, тип боевой части — разделяющаяся головная часть с блоками индивидуального наведения.

Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с RT отметил, что «Сармат» является уникальной ракетой, которая будет способна поражать цели даже через Южный полюс.

«Это эффективная замена ракете «Воевода» («Сатана»), поскольку ни одна система противоракетной обороны против этой ракеты неэффективна. Возможно, вместе с этой ракетой будет использоваться гиперзвуковой блок «Авангард». В ближайшей перспективе подобных эффективных зарубежных средств поражения не появится», — отметил эксперт.

Появление ракеты пятого поколения «Сармат» было необходимо, потому что сроки службы советской ракеты «Воевода» истекли, отметил в разговоре с RT главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

«За счёт новых технических решений, новых рецептур топлива удалось качественно повысить характеристики этой ракеты. Ракеты «Сармат» позволяют наносить удар с любого направления, траекторию можно выстроить так, что они обходят районы противоракетной обороны государств. Кроме того, полезная нагрузка более чем 10 т на этой ракете позволяет применять несколько боевых частей по разным траекториям», — рассказал эксперт.

Также эти ракеты оснащены комплексом преодоления противоракетной обороны, напомнил собеседник RT.

«Это изделие поступит в указанные сроки на оснащение ракетных войск стратегического назначения РФ и станет одной из основ стратегической стабильности, будет одним из компонентов, который на десятилетия вперёд обеспечит стратегический паритет и стратегическую стабильность в мире», — подчеркнул Виктор Мураховский.

Непобедимый «Прометей»

Замминистра обороны России Сергей Криворучко в своей статье сообщил, что в 2019 году состоялись успешные испытания новых ракет для ЗРК С-500 «Прометей», и выразил уверенность в том, что новый комплекс будет готов к поставкам в войска в уже в 2020 году.

Изображение пусковой установки ЗРК С-500

© ПВО «Алмаз-Антей»

«Прометей» представляет собой пятое поколение зенитно-ракетных систем «земля — воздух» и является уникальным комплексом дальнего действия с возможностью высотного перехвата баллистических ракет за пределами атмосферы.

Технические характеристики С-500 пока неизвестны, однако первый заместитель генерального конструктора концерна «Алмаз-Антей» Сергей Друзин ранее рассказал о некоторых возможностях комплекса.

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«У С-500 расширен типаж целей. Система может применяться и для борьбы с баллистическими целями всех типов. Это потребовало как увеличения энергопотенциала локационных средств, так и создания новых ракет, которые могут работать за пределами атмосферы, где невозможно аэродинамическое управление», — приводит его слова РИА Новости.

От комплекса «Триумф» новые «Прометеи» будут отличаться дальностью перехвата, а также возможностью захвата множественных целей, отметил Юрий Кнутов.

«С-500 «Прометей» — это уникальная система, потому что только Россия сегодня умеет создавать комплексы, одновременно решающие задачи как противовоздушной, так и противоракетной обороны. С-500 отличается от С-400 дальностью поражения, возможностью поражать цели на низких орбитах, в том числе уничтожать спутники, возможностью перехвата баллистических ракет, высокоточной стрельбой по боеголовкам», — рассказал военный эксперт.

Новые возможности комплексу «Прометей» обеспечат не только системы захвата и наведения, но и новые ракеты, отметил Виктор Мураховский.

«С-500 «Прометей» обеспечивает борьбу с аэродинамическими целями за счёт таких ракет, как 40Н6 дальнего перехвата. Кроме того, впервые разработана противоракета 77Н6, которая может работать по баллистическим целям средней дальности, по боевым частям межконтинентальных баллистических ракет и даже по низкоорбитальным спутникам. Такого мобильного комплекса ПРО с такими возможностями нет ни в одной стране», — подчеркнул эксперт.

Полёты «Белого лебедя»

Новая техника в ближайшее время поступит и на вооружение Воздушно-космических сил РФ. В 2021 году состоится первый полёт реактивного стратегического бомбардировщика Ту-160M2. Серийные поставки в войска начнутся в 2023 году, а к 2027 году ВКС России получат уже десять этих машин, сообщил в своей статье Алексей Криворучко.

Ракетоносцы Ту-160M2 являются собранными с нуля глубоко модернизированными стратегическими бомбардировщиками, программа производства которых была возобновлена в 2015 году.

Ту-160 представляет собой тяжёлый моноплан с крылом большого удлинения и четырьмя реактивными двигателями. Револьверные пусковые установки позволяют самолёту нести до 12 крылатых ракет воздушного базирования, в том числе с ядерным боеприпасом.

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Уникальная конструкция крыла даёт самолёту возможность преодолевать рубежи ПВО противника на скорости до 2200 км/ч. Самолёт может выходить на сверхзвуковую скорость в режиме форсажа и удерживать её в течение 45 минут. Экипаж Ту-160 — четыре человека, боевая нагрузка — 40 т, дальность полёта — 10,5—13,2 тыс. км.

Самолёт, который в войсках называют «Белым лебедем», станет незаменимой частью российской ядерной триады, отметил в разговоре с RT Виктор Мураховский.

«Ту-160М2 — это продвинутая версия Ту-160 с полностью обновлённым радиоэлектронным бортовым оборудованием и двигателями. Этот ракетоносец рассчитан на новые средства поражения большой дальности. Этот авиационный комплекс на десятилетия вперёд будет составлять основу российского стратегического авиационного компонента в силах ядерного сдерживания», — подчеркнул эксперт.

Комментируя статью замминистра обороны, Виктор Мураховский отметил, что сейчас на вооружение в России поступает техника долговременного использования, произведённая на основе перспективных технологий, которая обеспечит обороноспособность страны на долгий период.

С такой оценкой согласен и Юрий Кнутов. В беседе с RT он подчеркнул, что Россия смогла опередить западные страны по целому ряду разработок вооружений пятого поколения.